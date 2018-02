Great Atlantic Resources erwirbt tragbare Goldabbauanlage

Vancouver, 28. Februar 2018 - Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von einer unabhängigen dritten Partei eine schlüsselfertige, tragbare Goldmininganlage für 99.000 Dollar erworben hat. Great Atlantic wird als Vergütung für den Erwerb 1,1 Millionen Aktien unter Annahme eines Preises von neun Cent pro Aktie emittieren.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42593/NR-GR- Feb 28 - Gold Mining Plant_deprcom.001.pngBackenbrecher -10 × 16, Backenbrecher 20 PS, 3-phasig, 600 V, 60 Hz, mit über 1 yd Vibrationszuleitung/-trichter, 3 PS, 3-phasig, 220 V, 60 Hz, einschließlich 16 breites geneigtes Förderband, 3 PS, 3-phasig, 220 V, 60 Hz, frei stehende Einheit auf StahlschlittenFeinerztrichter/-zufuhrleitung, 1 yd Feinerztrichter, magnetische Messzuleitung, 220 V, 1-phasig, frei stehend auf StahlschlittenHammermühle, 1 24 × 16 Hammermühle, 30 PS, 230/460 V, 3-phasiger Motor, Eingangsrutsche, Ausgangsrutsche, Ständer mit Stahlrahmen2 Rütteltische 4 × 18, Ständer mit der Neigungseinstellung, 120 V, 60 Hz, 1-phasiger Motor, Wasserkrümmer und -verteilerFür das Board of Directors:Christopher R AndersonHerr Christopher R Anderson, President, CEO, Director604-488-3900 Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Zink, Kobalt, Antimon, Wolfram und Gold.Great Atlantic Resource Corp888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Investor Relations:Kaye Wynn Consulting Inc.604-558-2630888-280-8128 (gebührenfrei)E-Mail: info@kayewynn.comDiese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!