Peak Silver erreicht? Hecla-CEO im Interview

Während der BMO Global Metals & Mining Conference, die Ende Februar in Florida stattfand, nutzte Kitcos Daniela Cambone die Gelegenheit, mit Phil Baker über dessen aktuelle Einschätzung zum Silbermarkt zu sprechen.Der CEO von Hecla Mining erklärt im Interview, dass die in den vergangenen 30 Jahren zu kurz gekommene Exploration nach Silber dazu geführt habe, dass die Produktion des weißen Metalls ihren Höchstwert erreicht hat. Besonders gering seien die Erkundungen nach Blei- und Zinklagerstätten gewesen, was zu einem anhaltenden Defizit des vorwiegend als Beiprodukt auftretenden Metalls beitragen sollte.Weiterhin geht Baker auf Einsatzmöglichkeiten von Silber ein, die erst in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Dazu zählen Fotovoltaikzellen und Filmausrüstung.© Redaktion GoldSeiten.de