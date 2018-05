Das Lied "Zellenblocktango" des Oscar-gekürten Films "Chicago", enthält die Zeile: "Er rannte in mein Messer - Zehn Mal!"Diese sieben Worte lassen Wut, Blut und Mord vermuten...Die amerikanische Bevölkerung ist im letzten Jahrhundert viele Mal "in ein finanzielles Messer gelaufen". (Lösungen werden am Ende gelistet.). Im Jahr 1913 bewilligte der Kongress die Federal Reserve, die US-amerikanische Zentralbank, die die Entwertung des Dollars, massive unbezahlbare Schulden, Vermögenstransfers zu Finanzkartells und vieles mehr verursachte. Dieses Messer schnitt tief und hatte einen hohen wirtschaftlichen Blutverlust zur Folge.Die Einkommenssteuer (1913). Massiver Blutverlust wurde durch diese Messerattacke ausgelöst. Dies bedarf keiner Diskussion.Der Aktienmarktcrash im Jahr 1929. "Gute Zeiten" währen nicht ewig. Der Wirtschaftsboom der 1920er erfuhr 1929 einen Todesschlag. Wird 2018 das neue 1929 sein?Präsident Roosevelt konfiszierte Gold (1933) und erklärte den Privatbesitz von Gold als illegal. Ausnahmen traten auf, aber die Bürger verloren den Großteil oder alle ihrer Goldmünzen. Double Eagles (Goldmünzen mit einem Nennwert von 20 Dollar) zirkulierten nicht länger. Silberdollar und Papierzertifikate verblieben in Umlauf.Präsident Johnson nahm Silber im Jahr 1965 aus dem Umlauf. Reale Silbermünzen verschwanden gemäß dem Greshamschen Gesetz aus der Zirkulation: "Schlechtes Geld verdrängt das gute Geld."Präsident Nixon schloss das "Goldfenster" (1971) und kappte die letzte Verbindung zwischen Gold und dem US-amerikanischen Dollar. Er weigerte sich, die Dollarreserven anderer Nationen gegen Goldbarren einzulösen (was im Rahmen des Bretton-Woods-Systems möglich war). Der Dollar verlor rapide an Wert, die Verbraucherpreisinflation schnellte in die Höhe und die Goldpreise stiegen innerhalb von neun Jahren von 42 Dollar auf über 800 Dollar. Einer muss die Zeche zahlen, auf die ein oder andere Weise.Banknoten der Federal Reserve zirkulieren anstelle echten Geldes. Die Noten sind Schuldverschreibungen der Fed, Schulden der Zentralbank. Die Währung entwickelte sich von Gold- und Silbermünzen zu reinen Silbermünzen zurück, dann zu Papiersilberzertifikaten, und wiederum zu Papier- und digitalen Schuldscheinen, die von der Fed ausgegeben werden. Das Messer stach erneut zu und das Ausbluten setzte sich fort.