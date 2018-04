Triton Minerals Ltd.: Beauftragung von europäischem Investor-Relations-Berater

12. April 2018 - Triton Minerals Ltd. (ASX: TON) (Triton oder das Unternehmen) gibt die Beauftragung von Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH ("DGWA"), einer europäischen Investment- und Finanzmarktberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt (Deutschland), bekannt. Die Firma wurde für Dienstleistungen im Bereich Investor Relations beauftragt und soll die Medienpräsenz des Unternehmens in den deutschsprachigen Ländern steigern und das Unternehmen bei der Kommunikation mit deutschsprachigen Privatanlegern und institutionellen Investoren unterstützen. Die Beauftragung von DGWA bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, das Interesse an Triton in Europa zu steigern und ist eine ideale Ergänzung zur Börsennotierung des Unternehmens an den deutschen Börsen.Stefan Müller, CEO und Gründer von DGWA, begann seine Kariere bei der Dresdner Bank AG, wo er als Senior Vice President den internationalen Wertpapierhandel beaufsichtigte. Außerdem hatte er Führungsrollen bei Equinet AG, Bankhaus Sal Oppenheim (der zum damaligen Zeitpunkt größten europäischen Privatbank) als Leiter der Abteilung für globalen Eigenhandel und als geschäftsführender Gesellschafter bei der Proprietary Partners AG, einer Beratungsfirma für Hedgefonds mit Sitz in der Schweiz.DGWA berät verschiedene Unternehmen, Investoren, Institutionen und Bundesorganisationen im Bereich Investor Relations sowie bei deren Veranlagungsstrategie.Zu der Beauftragung von DGWA erklärte Herr Müller: "DGWA freut sich, Triton dabei zu unterstützen, seine erstklassigen Graphitprojekte voranzutreiben und die Graphit- und Batteriemetallstrategie auszubauen. Die europäischen Investoren sind mit der Branche für Batteriemetalle und fortgeschrittene Graphitprodukte bestens vertraut, sodass Triton in der vielversprechenden Lage ist, die Märkte für hochreines und großflockiges Graphit in Europa zu bedienen."Tritons Managing Director Peter Canterbury sagte: Wir freuen uns sehr, die Dienste von DGWA in Anspruch nehmen zu können. Herr Müller und sein Team sind sehr erfahren auf den deutschen Finanzmärkten und haben hervorragende Verbindungen innerhalb der Anlegergemeinschaft. Indem Triton Kontakte zu wertvollen europäischen Anlegern erhält, wird das Unternehmen einer großen Anlegerbasis in der Region bekannt gemacht."Peter Canterbury, Managing Director+61 8 6489 2555E-Mail: pcanterbury@tritonminerals.comZur Ansicht der aktuellen Unternehmenspräsentation in deutscher Sprache folgen Sie bitte dem Link: https://www.irw-press.com/tl_files/pdf/TritonMineralsUnternehmenspräsentation.pdfDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!