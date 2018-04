Silber: Die Bullen proben den (vorzeitigen) Ausbruch

Nach einem erfreulichen Jahresauftakt dümpelte der Silberpreis ab Anfang Februar in einer relativ engen Handelsspanne zwischen 16,15 USD und 16,80 USD lustlos und erwartungsgemäß seitwärts. Dem relativ starken Goldpreis konnte das Silber dabei nicht folgen.Allerdings ist nun seit dem 5.April, ausgehend von 16,18 USD, eine Aufwärtswelle zu beobachten, welche aktuell mit Kursen um 17,25 USD bereits klar aus dem Seitwärtskanal nach oben ausgebrochen ist und gestern zudem die Oberkante des übergeordneten Konsolidierungsdreiecks attackieren konnte.Schon auf dem Monatschart wird immer klarer, dass dem Silbermarkt bis zum Frühsommer eine sehr wichtige Entscheidung ins Haus steht. Zwar laufen die Notierungen übergeordnet immer noch zwischen 15,50 USD und 18,50 USD seitwärts, gleichzeitig hat sich der Silberpreis aber schon recht weit in die Spitze seines Konsolidierungsdreiecks hineinbewegt. Der Ausbruch aus dem Dreieck rückt also immer näher. Dabei ist die zähe und schwankungsarme Phase der letzten Monate ein absolut typisches Verhalten innerhalb der enger werdenden Spitze eines Dreiecks und kann mit der "Ruhe vor dem Sturm" umschrieben werden.Auf der Unterseite wäre dieses Dreieck mit Kursen unterhalb von 16,15 USD wohl nach unten aufgelöst, während es auf der Oberseite einen klaren Anstieg über 17,50 USD benötigt. Aktuell liegt der Silberpreis mit 17,25 USD nur noch ganz knapp unterhalb der oberen Dreiecksbegrenzung.Aufgrund des neutralen Kursgeschehens der letzten Monate sind auch die Indikatoren mehr oder weniger neutral zu bewerten. Während der MACD-Indikator schon seit über einem Jahr seitwärts schlendert, hat sich bei der Stochastik allerdings ein kleines Verkaufssignal eingeschlichen, welches aber vorläufig nicht überbewertet werden sollte. Die Schwankungsbreite der Bollinger Bänder ist auf den tiefsten Stand seit 2004 zurückgefallen und bestätigt damit die Wahrnehmung, dass es am Silbermarkt extrem ruhig geworden ist und das spekulative Kapital momentan überhaupt nicht in diesem Markt vertreten ist.Insgesamt bleibt es bei der "eutralen" Bewertung des Monatscharts. Bis zum Juli müsste das Dreieck nach oben oder unten aufgelöst werden, so dass in der zweiten Jahreshälfte deutlich mehr Bewegung am Silbermarkt zu erwarten ist. Rein charttechnisch lässt sich auf dem Monatschart alleine derzeit noch nicht die Richtung des kommenden Ausbruchs ablesen. Klar ist aber auch, dass momentan nicht mehr viel zu einem bullischen Ausbruch nach oben fehlt.Auf dem logarithmischen Wochenchart ist das Dreieck prominent in rosa eingezeichnet. Auch hier wird schnell klar, dass der Ausbruch wohl bis Ende Juli über die Bühne gehen müsste. Möglicherweise gelingt er aber auch schon früher oder steht sogar unmittelbar bevor. In jedem Fall dürfte ein erfolgreicher Ausbruch den Silberpreis sehr zügig bis an die große Widerstandszone um 18,50 USD katapultieren. Diese Zone spielt seit dem Frühjahr 2013 eine sehr wichtige Rolle und muss unbedingt überwunden werden, um dem Silbermarkt im größeren Bild neue Impulse zu verschaffen.Bei den Indikatoren lässt das frische Stochastik-Kaufsignal in der Nähe der überverkauften Zone das Herz eines jeden Silberbullen höherschlagen. Genau diese Konstellation des Oszillators ist es, die eine mehrmonatige und nachhaltige Rally überhaupt erst möglich macht. Auf Sicht der kommenden Wochen könnte eine Fortsetzung der Konsolidierung innerhalb des Dreiecks allerdings nochmal zu einer vorübergehenden Negierung des Kaufsignals führen. Im größeren Bild ist die Stochastik aber bereits bestens für die seit langem erwartete Sommerrally positioniert! Die Indikatoren MACD und RSI hingegen laufen weiterhin neutral bzw. seitwärts und sind daher ohne Aussagekraft.In der Summe sorgt das Stochastik-Kaufsignal jetzt für eine "vorsichtig bullische" Bewertung des Wochencharts. Innerhalb des Dreiecks ist eine Handelspanne zwischen 16,15 USD bis 17,40 USD zu erwarten. Kommt es zum Ausbruch nach oben, wird der Silberpreis schnell bis 18,50 USD ansteigen können.