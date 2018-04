Palladium - Der ganz große Crash ist abgesagt! Vorerst

Palladium schaffte in der letzten Handelswoche erstmals seit Ende Februar wieder einen Wochenschlusskurs im 4-stelligen Bereich. Zuvor sahen Anleger und Trader nach dem Test der 900 USD Marke einen schnellen Rebound, der das Edelmetall zwischenzeitlich um fast 18% nach oben auf 1.057 USD katapultiert hat. Warum Palladium damit jetzt Richtung neuer Rekordhochs streben könnte, lesen Sie hier.Einige Leser von Goldseiten.de erinnern sich vielleicht noch an die Einschätzung vom 30. Januar "Palladium mit Rekordhochs! Geschieht jetzt das Undenkbare?". Damals hatte ich eine größere Abwärtsbewegung bis hin zu 700 USD prognostiziert. Allerdings wurde der Bereich um 900 USD als wichtige und richtungsweisende Marke herausgearbeitet.Zitat: "Vor diesem Hintergrund dürfte Palladium jetzt erst einmal für ein paar Monate durchatmen und entsprechend korrigieren. Als Korrekturziel kommt die Marke von ca. 900 USD ins Spiel, da dort eine wichtige Unterstützung wartet. Hält diese, so stünde einem weiteren Anstieg auf abermals neue Rekordpreise Richtung 1.150 USD + X nichts im Weg."Am 6. April erreichte Palladium mit 896,50 USD ein neues Jahrestief und fiel damit marginal unter 900 USD. Der Verlust seit der Crash-Warnung hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf über 17% summiert. Im Wochen-Chart ist gut zu erkennen, dass Palladium die besagte Unterstützungszone lediglich am oberen Rand leicht angestochen hat. Sie wurde schließlich als Sprungbrett für die laufende Rallybewegung "missbraucht".Der positive Trend bei Palladium ist damit also im großen Bild weiter in takt. Die steile Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch im Januar war lediglich eine steile Korrektur im langfristigen Aufwärtstrend. Demzufolge sind neue weitere Allzeithochs im Laufe der nächsten Wochen und Monate absehbar. Allerdings deutet sich an, dass Palladium kaum über 1.200 USD hinauskommen wird.Besonders an der Widerstandslinie von 2011 über das jüngste Hoch werden es die Bullen sehr schwer haben. Vor diesem Hintergrund könnte sich bereits ab neuen knappen Rekordhochs über 1.140 USD eine erneute steile Abwärtsbewegung formieren, die erneut die Marke von 900 USD in Angriff nehmen würde.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.