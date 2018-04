Goldcorp: Strategische Investition in neues Goldexplorationsunternehmen

Gestern haben die Unternehmen Sphinx Resources Inc. Canada Strategic Metals Inc. und Matamec Explorations Inc. bekanntgegeben, dass Canada Strategic und Matamec ein neues Goldexplorationsunternehmen im Rahmen eines gemeinsamen Geschäftszusammenschlusses gründen werden. Dieses soll den Namen Quebec Precious Metals Corporation (QPM) tragen. Des Weiteren wird Canada Strategic in dieser Verbindung drei Goldprojekte von Sphinx erwerben. Dieses Unternehmen soll im Eeyou-Istchee-James-Bay-Gebiet in Quebec tätig werden.Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Goldcorp Inc. einen Anteil von 14% an QPM gemäß einer Zeichnungsvereinbarung erwerben, wobei Goldcorp 6.068.787 Zeichnungsscheine von Canada Strategic zu einem Preis von 0,61 Dollar je Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von 3.701.960 CAD zeichnen wird. Jeder dieser Zeichnungsscheine wird bei Abschluss der Vereinbarung zu einer QPM-Einheit zu einem Preis von 0,61 CAD je Einheit umgewandelt.Jede dieser Einheiten wird aus einer QPM-Stammaktie und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie bestehen. Ein ganzer Kaufwarrant berechtigt den Inhaber dazu, innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine zusätzliche QPM-Stammaktie nach Konsolidierung zu einem Preis von 0,85 Dollar je Stammaktie zu erwerben.© Redaktion MinenPortal.de