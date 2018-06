TerraX Minerals: Abschluss der Finanzierung in Höhe von 4,0 Milo. CAD

Vancouver, 12. April 2018 - TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TerraX oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der am 23. März 2018 angekündigten und am 3. April 2018 aufgestockten Finanzierung auf Bought Deal-Basis (die Platzierung) bekannt zu geben. Die Platzierung wurde unter der Leitung von PI Financial Corp. (der Underwriter) durchgeführt und die dem Underwriter gewährte Überzuteilungsoption wurde zur Gänze ausgeübt.Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 4.312.500 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,40 CAD pro Einheit und 4.107.143 Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) zum Preis von 0,56 CAD pro FT-Einheit begeben und daraus einen Bruttoerlös von insgesamt 4.025.000 CAD generiert. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie und der Hälfte eines übertragbaren Non-Flow-Through-Stammaktienkaufwarrants zusammen (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein Warrant). Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und der Hälfte eines Warrants (Ausgabe erfolgt auf Non-Flow-Through-Basis). Jeder Warrant kann innerhalb von drei Jahren nach Abschluss in eine zusätzliche Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,60 CAD eingetauscht werden, außer es wird eine vorzeitige Ausübung ausgelöst.In Verbindung mit der Platzierung erhielt der Underwriter eine Barvergütung und 420.982 Warrants. Jeder Warrant kann innerhalb von 24 Monaten ab Abschluss in eine Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Stammaktie eingetauscht werden.Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für die Finanzierung von Bohrungen und Explorationsarbeiten im unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City sowie für betriebliche Zwecke zu verwenden. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für allgemeine Explorationsausgaben im Goldprojekt Yellowknife City des Unternehmens in den Nordwest-Territorien verwendet.Die Einheiten und FT-Einheiten sind in Kanada an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag ab Abschluss der Platzierung, also am 13. August 2018, erlischt.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.Das Goldprojekt Yellowknife City Gold (YCG) umfasst 772 km² an zusammenhängenden Landflächen, die sich unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien erstrecken. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. In nur 10 Kilometer Entfernung von der Stadt Yellowknife befindet sich YCG in der Nähe wichtiger Infrastruktureinrichtungen (ganzjährig befahrbare Straßen, Flugtransportunternehmen, Dienstleister, ein Wasserkraftwerk sowie gewerbliche Fachbetriebe).YCG befindet sich im produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichlänge von 67 km entlang der wichtigsten mineralisierten Bruchzone der Goldbergbauregion Yellowknife, einschließlich der südlichen und nördlichen Ausläufer des Scherungssystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Das Projektgebiet enthält zahlreiche Scherungszonen, die bekanntlich Ausgangspunkte für Goldlagerstätten der Goldbergbauregion Yellowknife darstellen. Hier wurden Jahr unzählige Goldvorkommen entdeckt und zuletzt Bohrungen mit hochgradigen Ergebnissen erzielt, die dem Projektgelände Potenzial für eine Goldbergbauregion von Weltformat bescheinigen.Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website www.terraxminerals.com.Für das Board of Directors:JOSEPH CAMPBELLJoe Campbell, CEOSamuel Vella, Manager of Corporate CommunicationsTel: 604-689-1749Tel: 1-855-737-2684 (gebührenfrei)svella@terraxminerals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMTDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!