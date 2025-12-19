Pinnacle Silver and Gold schließt die erste Tranche der Privatplazierung
VANCOUVER, 18. Dezember 2025 Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) ("Pinnacle" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es die erste Tranche der am 25. November 2025 angekündigten nicht vermittelten Privatplazierung (das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von 1.067.532,94 $ abgeschlossen hat. Die erste Tranche umfasste 7.268.171 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,14 $ pro Einheit, wobei jede Einheit eine Stammaktie ("Aktie") am Kapital des Unternehmens und einen halben Aktienkaufwarrant ("Warrant") umfasst. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ in eine zusätzliche Aktie umgewandelt werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden Barprovisionen in Höhe von 2.940 $ in bar und 21.000 nicht übertragbare Finder-Warrants gezahlt. Jeder Finder-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,20 $ pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Weiterentwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango (Mexiko), für Projektbewertungen und als allgemeines Betriebskapital verwendet.
Insider des Unternehmens nahmen an der ersten Tranche teil und zeichneten insgesamt 600.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 84.000 $. Die Teilnahme der Insider an der Emission stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 (Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) dar. Das Unternehmen ist von den Anforderungen zur Einholung einer formellen Bewertung oder der Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der Beteiligung von Insidern gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7 (1)(a) des MI 61-101 von der Verpflichtung befreit, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, da weder der Marktwert der ausgegebenen Wertpapiere noch der Marktwert der Gegenleistung für die ausgegebenen Wertpapiere 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 übersteigen wird.
Alle auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.
Das Unternehmen geht davon aus, dass die zweite und letzte Tranche des Angebots bis zum 30. Januar 2026 abgeschlossen sein wird.
Über das Potrero Projekt
El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine (Guanajuato Silver) mit einer Kapazität von 250 t/Tag.
Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotential aufweist.
Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).
Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, abzüglich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.
Über Pinnacle Silver and Gold Corp.
Pinnacle Silver and Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig exploriertes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für die kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
Gezeichnet: "Robert A. Archer"
President & CEO
FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:
Email: info@pinnaclesilverandgold.com
Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110
Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com
Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
