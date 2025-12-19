Silber schlichtweg beeindruckend

Die Annahme der vergangenen Beschau vom 25. November schlug mehr als trefflich durch, und so generiert Silber mit dem Sprung über den damaligen Höchststand von 54,48 USD weitere Schubkraft, welche erst dieser Tage zu einem neuen nominalen Rekordstand bei 66,86 USD führte. Oberhalb von 64,30 USD bleibt der Silberpreis unmittelbar bullisch und erlaubt Zugewinne bis 69,36 USD und eben die Einstellung der runden 70,00-USD-Marke im Jahr 2025.
Die Rally nährt die Rally und somit wird auch noch eine Big-Picture-Chartbeschau für 2026 erfolgen. Sollte es hingegen kurzfristig unter die frische Unterstützung von 64,30 USD gehen, könnten kurzfristige Gewinnmitnahmen zu Abgaben in Richtung 60,00 sowie 56,00 USD führen. Doch selbst dann wäre das bullische Chartbild weiterhin intakt. Denn erst unterhalb von 54,48 USD dürften größere Korrekturbewegungen ihren Einzug finden.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!