Talon Metals Corp. übernimmt die Eagle Mine und die Humboldt Mill von Lundin Mining Corp.
13:37 Uhr | Minenportal.de
Talon Metals Corp. hat mit Lundin Mining Corp. ein verbindliches Kaufabkommen über die Übernahme von 100% der Eagle Mine und der Humboldt Mill in Michigan abgeschlossen. Die Übernahme erfolgt durch den Erwerb sämtlicher Anteile an Lundin Mining US Ltd., der Gesellschaft, welche die beiden Anlagen besitzt.
Als Gegenleistung gibt Talon 275.152.232 neue Aktien an Lundin Mining aus. Dadurch steigt Lundin Minings Anteil an Talon von 1,57% auf 19,99%. Zusätzlich erhält Lundin Mining eine Production Payment Royalty von 1 US-Dollar pro Tonne Erz, das nicht aus der Eagle Mine stammt, aber in der Humboldt Mill verarbeitet wird. Der maximale Betrag beträgt 20 Millionen US-Dollar (entspricht 20 Millionen Tonnen).
Mit diesem Schritt vereint Talon die laufende Produktion der Eagle Mine mit seinem bestehenden Tamarack-Nickel-Kupfer-Projekt und weiteren Explorationsgebieten in Michigan. Das Unternehmen betont, dass die Eagle Mine bereits heute positive Cashflows generiert und nach modernen Umwelt- und Sicherheitsstandards betrieben wird. Diese Einnahmen sollen genutzt werden, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Verarbeitungskapazitäten der Humboldt Mill vollständig auszulasten.
Talon betrachtet den Erwerb als strategischen Schritt, um eine führende US-amerikanische Nickelplattform aufzubauen. Die Kombination aus bestehender Produktion, fortgeschrittener Projektentwicklung und großem Explorationspotenzial soll langfristig eine verlässliche inländische Versorgung mit Nickel und anderen kritischen Mineralien gewährleisten.
Talon ist ein Basismetallunternehmen, das sich in einem Joint Venture mit Rio Tinto an dem hochgradigen Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Tamarack im Zentrum Minnesotas beteiligt.
Lundin Mining ist ein diversifiziertes kanadisches Basismetall-Bergbauunternehmen mit Projekten und Betrieben in Argentinien, Brasilien, Chile, Portugal, Schweden und den USA, das hauptsächlich Kupfer, Zink, Nickel und Gold produziert.
