Randgold mit schwerer Schlagseite

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von Randgold Resources Ltd. offenbart ein trauriges Bild. Entgegen vieler anderer Aktien aus dem Edelmetallsektor könnte diese nicht von den Bewegungen bzw. Zugewinnen des Goldpreises zum Ausklang des letzten Jahres profitieren. Vielmehr fand die Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2016 im September 2017 ihre Bestätigung. Weitere Bestätigungen erfolgten mit dem Start ins aktuelle Handelsjahr.Die stete Kursschwäche verleiht der Aktie keinesfalls Charme. Aktuell versucht sie sich zwar im Bereich zwischen 78,00 und 80,00 USD an einer Stabilisierung, doch dürfte dies nur ein temporärer Effekt sein. Vielmehr muss man bei einem Rückgang unter das Tief vom 10. Mai, bei Notierungen unterhalb von 76,01 USD, von weiteren Rücksetzern bis hin zur Unterstützung bei 72,00 USD ausgehen. Im Ausdehnungsfall und einer größeren Goldpreisschwäche, werden sogar Kurse bei circa 61,00 USD denkbar.Die charttechnische Situation hat sich in diesem Kontext stark eingetrübt und der letzte Anker, siehe oben nochmals den Monatsschart, befindet sich rund um das Level von 61,00 USD. Ein Abtauchen darunter hätte unweigerlich, unter mittel- bis langfristiger Betrachtung, einen sehr negativen Einfluss. Positiv wäre demgegenüber eine Rückkehr über 84,00 USD je Anteilsschein einzuschätzen. Hierbei könnten die Kurse sich an weiteren Erholungsimpulsen bzw. dem Zuspruch der Käufer erfreuen, sodass der Widerstand bei 88,00 USD in den Fokus rücken dürfte.Oberhalb dessen wäre die mittelfristige Perspektive für anziehende Kurse bis hin zum dreistelligen Kursbereich gegeben. Doch dieser Weg scheint ein langer und zudem steiniger zu sein.Unverändert haben es die Bullen bei dieser Aktie schwer. Kaum Aussicht auf Erholung und so muss man auf erste Signale einer Stabilisierung warten. Positive wäre hierbei eine Rückkehr über 84,00 USD zu werten. Im weiteren Verlauf könnte es dann durchaus zu Zugewinnen bis 88,00 USD und ggf. darüber hinaus in Richtung 100,00 USD kommen.Sollte sich die aktuelle Seitwärtsphase abermals negativ auflösen, so wäre insbesondere bei einem Rückgang unter 76,01 USD mit weiteren Verlusten zu rechnen. Abgaben bis zur Unterstützung bei 72,00 USD könnten dabei nur der Anfang sein. Im Worst-Case kommt es sogar zu einem Test der wichtigen Unterstützungszone rund um 61,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.