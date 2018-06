Gold: Der große Absturz rückt immer näher?!

"Morgenstund hat Gold im Mund", so lautet ein altes Sprichwort.Ich hoffe Sie verschlucken sich gedanklich heute Morgen nicht mit meiner Information zu Gold auf Eurobasis. Seit dem Brexit Mitte Juni 2016 ( Kurs damals: knapp 1.250 € pro Feinunze - aktuell 1.079 € pro Feinunze) stehe ich der Entwicklung bei Gold kritisch gegenüber, die damaligen Jubelgesänge auf das goldene Metall konnte ich nicht verstehen und es war wie so oft, in der größten Euphorie bildet der Kurs ein Topping aus, klassische MarktpsychologieIch frage Sie was ist wenn jetzt bei Gold erst noch eine depressive Stimmung aufkommt, wo landet da möglicherweise der Goldkurs? Wir haben bekanntlich bei Gold, wenn man den Experten Glauben schenken möchte noch immer sehr viel Zuversicht und Hoffnung für die Kursentwicklung.Der langfristige Kursverlauf zeigt auf, dass der Goldkurs die langfristige Aufwärtstrendlinie seit 2005 Ende 2017 immer wieder durchbrach und mehr schlecht als recht versucht hat sich oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie zu etablieren, die er seit Mitte Juni jedoch massiver unterschritten hat. Er liegt aktuell ca. 35 € unterhalb dieser roten Aufwärtstrendlinie (siehe Chart). Für die Hoffenden habe ich noch einen grün (ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung) aufwärtsgerichteten Trend seit Ende 2013 eingezeichnet, dieser wurde jedoch im Verlauf im Dezember 2017, März 2018 und aktuell dreimal unterschritten.Je länger dieses mehr als verhaltene Kursmuster auftritt, um so mehr erhöht sich die Gefahr das der Goldkurs in Euro heftig abstürzt. Der übergeordnete Trendkanal seit Oktober 2012 ist abwärts gerichtet. Positiv ist das der Kurs in den kommenden Wochen maximal Luft nach oben hat Richtung 1.150 € pro Feinunze. Die Luft nach unten ist wesentlich erheblicher. Die aktuelle Untergrenze des Trendkanals wäre aus dieser Sicht Richtung 690 €. Bis der Kurs möglichweise dorthin fällt sind jedoch noch einige Unterstützungen bei folgenden Kursmarken auszumachen. Unterstützungsmarken bei ca. 988 / 950 / 888.Wenn diese drei Unterstützungsmarken nicht halten sollten ja dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dramatisch Richtung des unteren Trendkanals !! Und wenn Sie die aufwärtsgerichteten Trendlinien anschauen, dann haben wir augenscheinlich einen absteigenden "Fächer" bzgl. der Chartformation vor uns liegen. Dies unterstützt die These das der Kurs eine fortlaufende Kursschwäche beinhaltet und die an Dynamik, da noch Hoffnung im Markt, sich noch verstärken könnte.Dies ist eine ernüchternde Erkenntnis für die Goldbugs, aufgrund meiner Interpretation des Chartverlaufs. Mancher Meterologe möchte auch jeden Tag lieber Sonnenschein verkünden, trotz der Realität eines bestehenden Tiedfdruckgebietes.Zu guter letzt, die Geopolitik und Zentralbankpolitik nimmt immer mehr Einfluss auf die Finanzmärkte. Die Kursverläufe könnten dadurch an Dramatik in naher Zukunft gewinnen. In der Regel ist der Goldpreis auch ein Indikator für den möglichen zukünftigen Kursverlauf an den Aktienmärkten !© Steffen PaulickDieses Dokument ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den aktuellen Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Erstellung. Alle Diagnosen, es handelt sich hierbei um Stellungnahmen, wurden mit größter Sorgfalt, besten Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die vorliegende Prognose dient lediglich Informationszwecken und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Die Diagnosen sind ohne Gewähr und begründen kein Haftungsobligo.