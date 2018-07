Inflationserwartungen ziehen weiter an

Der ETF für die TIPS zieht seit März nach oben. Anleger kaufen verstärkt diese inflationsgekoppelten Bonds, hier in Form des ETF´s. Dies macht nur Sinn, wenn man von einer anziehenden Inflation ausgeht. Gestern ein Anstieg auf 112,72 USD, über das Hoch aus 2016:Interessant bleibt der USD-Index. Es könnte ein Fehlausbruch über 95 Punkte gewesen sein und wenn dem so ist, dann hätten wir im US-Dollar-Index ein Doppel-Top, das nicht so leicht zu überwinden sein wird.Wie berichtet, wetten die COMMERCIALS seit einiger Zeit auf dieses Szenario und sind Netto-Short auf den USD-Index:Gold konnte sich dann gestern endlich befreien bzw. wurde losgelassen. Knapp unter 1.240 USD im Future setzten die Käufe ein, das Volumen zog an und es ging in Richtung 1.260 USD nach oben.Gold im 90-Minuten-Chart: