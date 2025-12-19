PMET Resources Inc.: VW zieht mit und starker Tag in Sydney
18:00 Uhr | Hannes Huster
Die Volkswagen Gruppe, die der größte strategische Investor bei unserem Depotwert PMET Resources ist, hat ihr Recht aus der Investorenvereinbarung genutzt, um den prozentualen Anteil an PMET zu halten: Link.
Da PMET Resources jüngst mit der Projektakquisition in Quebec Aktien zur Bezahlung dieser Liegenschaften ausgegeben hat, hat die Volkswagen Gruppe 89.125 Aktien für 4,03 CAD gezeichnet (ca. 359.000 CAD), um ihren prozentualen Anteil an PMET zu halten.
Das ist keine große Summe, doch ein Zeichen dafür, dass VW die Investition weiterhin aktiv begleitet und weiter investiert. Die Aktie heute in Sydney sehr auffällig mit einem Anstieg von 16,70% bei 12,28 Millionen gehandelten Aktien.
Sehr spannend, auch der Chart!
PMET in Sydney (10:1, ASX: PMT):
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV
Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
