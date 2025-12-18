Silber bleibt gefragt & CoT-Daten
18.12.2025 | Hannes Huster
Silber zieht weiter nach oben und konnte heute Morgen die Hochs aus dem Markt nehmen. Wir sehen, wie Silber stufenartig nach oben steigt und nach einer kurzen Konsolidierung, die meist nur wenige Tage andauert, weiter nach oben zieht:
Leider können wir aufgrund der noch immer weit hinterherhinkenden CoT-Daten nicht auf diesen wichtigen Indikator zurückgreifen. Doch wenn ich mir die Daten bis zum 25.11.2025 ansehe, dann fällt doch schon einige auf. Am 25.11.2025 notierte der Silber-Future bei 51,62 USD und somit auf dem höchsten Stand bislang, zu dem die CoT-Daten aktualisiert wurden.
Doch anstatt von Euphorie bei den großen Spekulanten (Hedge-Fonds, etc.) ist festzustellen, dass diese in den stark steigenden Silberpreis hinein ihre Netto-LONG-Position von über 67.000 Kontrakten auf 32.188 Kontrakt zurückgefahren haben:
Das ist ein sehr ungewöhnliches Verhalten der Spekulanten, da diese in der Regel immer zyklisch agieren. Sprich stiegt der Preis, wird verstärkt auf weiter steigende Preise gesetzt und umgekehrt.
Böse könnte man nun sagen, dass die großen Spekulanten den Anstieg im Silber fast komplett verschlafen haben, zumindest das signalisieren uns die Terminmarktdaten bis zum 25.11.2025, als Silber bei fast 52 US-Dollar je Unze gehandelt wurde.
Die zweiten großen Spieler, die Commercials, zeigen auch Auffälligkeiten! Normalerweise erhöhen die kommerziellen Händler die Short-Positionen bei steigenden Preisen, und decken die Leerverkäufe ein, sobald die Preise wieder fallen. Doch auch hier sieht das Bild bis 25. November anders aus!
Die Commercials haben ihre Netto-Short-Position seit dem Sommer weiter abgebaut. Waren sie im Juni (Silberpreis 37 USD) noch mit über 85.000 Kontrakten netto-Short auf Silber, waren es am 25.11. (Silberpreis 51,62 USD) nur noch 53.268 Kontrakte:
Fazit:
Der Silberpreis hat seit dem Stichtag am 25.11. nochmals über 10 USD zugelegt und die weiteren CoT-Daten werden erst in den nächsten Tagen erscheinen. Doch bis zum 25.11. ist eindeutig festzustellen, dass
1. Die großen Spekulanten den Anstieg nicht wirklich mitgemacht haben und
2. Die Commercials auch nicht ansatzweise aggressiv gegen den Anstieg shorten.
Das sind beides eigentlich sehr gute Signale für Silber.
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV
Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
