ABN Amro: Goldboden naht, 1.400 Dollar je Unze im Jahr 2019

Wie ABN Amro laut Kitco News berichtet, nähern sich die Goldpreise langsam einem Boden an, sollen sich jedoch im nächsten Jahr deutlich erholen. Das gelbe Edelmetall hatte Rückschläge aufgrund der fehlenden Risikoaversion zu verzeichnen, während die weltweiten Aktienmärkte sowie die wichtigsten US-amerikanischen Aktienindices in der letzten Woche Hochs verzeichnen konnten."Ein höherer US-Dollar, der drohende Handelskrieg zwischen USA und China, Abwärtskorrekturen der Eurozonenprognose und der Rückgang des chinesischen Yuan haben zu dieser Kursschwäche beigetragen", so heißt es von Edelmetall- und Diamantenanalystin Georgette Boele von ABN Amro. Sie erwartet einen baldigen Goldpreisboden sowie einen Preis von 1.225 Dollar Ende des dritten Quartals und 1.250 Dollar in Q4 2018."Die Schwäche am Edelmetallmarkt ist noch nicht vorbei, aber die Preise befinden sich nahe eines Bodens", so meinte Boele. Haupthindernisse für Gold seien dieses Jahr der steigende US-Dollar, zusätzliche Zinserhöhungen der Federal Reserve, die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen sowie die eskalierenden Handelskriegsspannungen, von denen Gold bisher nicht profitiert hat.Jedoch solle sich die Geduld der Investoren bezahlt machen. Boele erwarten einen möglichen Anstieg auf 1.400 Dollar je Unze im Jahr 2019.© Redaktion GoldSeiten.de