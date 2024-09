John Reade: Goldpreis-Treiber verschieben sich, was wird den nächsten Aufschwung antreiben?

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten September-Sitzung der US-Notenbank äußerte sich John Reade, leitender Marktstratege beim World Gold Council, zu der Frage, wo Gold im aktuellen Zyklus steht. "Kurz vor dem weithin erwarteten Beginn eines US-Zinssenkungszyklus könnte man ironischerweise sagen, dass Gold sich in einem frühen Stadium des Zyklus befindet. Gold schneidet in der Regel recht gut ab, wenn die Zinsen gesenkt werden, und wenn diese Zinssenkungen zu einer Schwäche des US-Dollar führen, was mit Sicherheit der Fall sein könnte, könnte das dem Metall von hier an doppelt Rückenwind geben", erklärte er gegenüber Investing News "Dieser Zyklus war also ganz anders, und das macht die Beantwortung der Frage ziemlich schwierig." Auf die Frage nach den Treibern des Goldpreises antwortete Reade, dass die Schwellenländer in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda stehen. "Gold war in der Lage, einige der klassischen makroökonomischen Faktoren zu ignorieren - die Stärke des Dollar, hohe US-Zinsen, europäische Zinssätze - aber das könnte sich jetzt ändern", meinte er.Außerdem meinte Reade: "Da sich die Schwellenländer etwas abschwächen und die Zinsen im Westen zu sinken beginnen, könnten wir eine Umkehr zu dem erleben, was typischerweise als Treiber für Gold angesehen wird - also eine sklavische Orientierung am US-Dollar und an der Entwicklung der Zinssätze und Zinserwartungen.""Ich wiederhole: Ich denke, es werden westliche makroökonomische Faktoren sein, die wahrscheinlich die Richtung des Goldes für den Rest dieses Jahres und bis ins Jahr 2025 bestimmen werden", betonte er während des Gesprächs.© Redaktion GoldSeiten.de