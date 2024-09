Gold erreicht Rekordhoch - Anleger erwarten deutliche Zinssenkung der Fed

Der Goldpreis kletterte auf ein neues Rekordniveau, angetrieben von der wachsenden Erwartung, dass die US-Notenbank im Laufe dieser Woche eine deutliche Zinssenkung ankündigen wird, berichtet Yahoo Finance . Die verstärkte Nachfrage nach dem sicheren Hafen wurde durch Berichte über einen zweiten Mordanschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump weiter angeheizt, obwohl dieser unverletzt blieb und der Angreifer festgenommen wurde.Ein schwächerer US-Dollar verlieh dem Goldpreis Auftrieb, da die Anleger der bevorstehenden Sitzung der Federal Reserve entgegenfieberten, auf der die Zentralbank voraussichtlich die Zinssätze senken wird. Während die Märkte nach wie vor geteilter Meinung darüber sind, ob die Fed die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte senken wird, haben die jüngsten Entwicklungen das Gleichgewicht in Richtung der größeren Senkung verschoben."Die Aussicht auf eine mögliche Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte in dieser Woche hat den Goldpreis und den Dollar in entgegengesetzte Richtungen getrieben", erklärte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade, gegenüber Reuters. "Die Bedingungen für Gold bleiben insgesamt günstig, und weitere Kursgewinne sind wahrscheinlich. Wenn der Dollar seinen Abwärtstrend fortsetzt, könnte Gold bis zum Jahresende die Marke von 2.700 Dollar erreichen."Es wird auch erwartet, dass die Fed in dieser Woche einen breiteren Lockerungszyklus einleitet, wobei einige Analysten bis zum Jahresende Zinssenkungen von insgesamt 100 Basispunkten prognostizieren. "Die US-Notenbank hat deutlich gemacht, dass die Geldpolitik [...] deutlich gelockert werden wird. Wir hatten eine Senkung um 50 Basispunkte befürwortet, aber die jüngsten Arbeitsplatz- und Inflationszahlen deuten darauf hin, dass die Beamten eher für eine Senkung um 25 Basispunkte stimmen werden. Nichtsdestotrotz lassen sie sich die Tür für potenziell aggressivere Maßnahmen in der Zukunft offen", schreiben die Analysten von ING.© Redaktion GoldSeiten.de