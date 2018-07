Änderung/Storno: Einstellung/Delisting zum 25. September 2018

Name ISIN WKN

Abattis Bioceuticals Corp. CA00258G1037 A1XCMU

Aphria Inc CA03765K1049 A12HM0

Aurora Cannabis CA05156X1087 A12GS7

Cannabis Wheaton Income Corp. CA13765K1030 A2DRE4

Canntab Therapeutics Ltd CA1377991023 A2JKBY

Canopy Growth CA1380351009 A140QA

Cara Therapeutics US1407551092 A1XDTK

Cronos Group Inc CA22717L1013 A2DMQY

EMBLEM CORP. CA29082J1084 A2DH1N

Emerald Health Therapie CA29102R1064 A14VKJ

G&W - BUND TREND active short - FONDS CA01444Q1046 A2JHC5

GW Pharmaceuticals ADR US36197T1034 A1T980

Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF CA44054J1012 A2DTQB

India Globalization Capital US45408X3089 A1T87A

InMed Pharmaceuticals Inc CA4576371062 A12DWY

Invictus MD Strategies Corp CA46183X2086 A2AF61

Matica Enterprises Inc CA5768081096 A117H7

MedReleaf Corp CA58506X1042 A2DTAQ

Namaste Technologies Inc CA62987D1087 A2AEEG

Noble Mineral Exploration Inc. CA65505T2083 A2DKLS

Organigram Holdings Inc CA68620P1018 A12AQF

Quadron Cannatech Corp CA74737N1042 A2DRQE

Satori Res Inc CA8040312016 A14X9D

Speakeasy Cannabis Club Ltd CA84730M1023 A2JHMZ

Supreme Cannabis Company Inc CA86860J1066 A2JSG6

Tetra Bio-Pharma Inc. CA88166Y1007 A2ASQ8

Terra Tech Corp. US88102J2096 A2JGCC

True Leaf Medicine Intl Ltd. CA89785C1077 A14NM1

Veritas Pharma Inc. CA92347A1066 A2AC22

Entgegen unserer Bekanntmachung vom 27. Juni 2018 werden die nachstehenden Wertmit Ablauf vom 24. September 2018 eingestellt.Weitere Informationen finden Sie hier:http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a18102/98070Markt: Freiverkehr – variabelSkontroführer:1162 Baader Bank AG1172 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG1379 Renell Wertpapierhandelsbank AG© GESCHÄFTSFÜHRUNGF DER BÖRSE BERLINBerlin, den 19. Juli 2018