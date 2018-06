Cannabis-Aktien: Einstellung/Delisting zum 25. September 2018

Name ISIN WKN

Abattis Bioceuticals Corp. CA00258G1037 A1XCMU

Affinor Resources Inc. CA00830Q1081 A115DJ

Alliance Growers CA01861C1095 A2DFYX

American Cannabis Co. US0248701072 A12DK9

Aphria Inc CA03765K1049 A12HM0

Aurora Cannabis CA05156X1087 A12GS7

Cannabis Sativa Inc. US13764T1051 A1W820

Cannabis Wheaton Income Corp. CA13765K1030 A2DRE4

Canntab Therapeutics Ltd CA1377991023 A2JKBY

Canopy Growth CA1380351009 A140QA

Cara Therapeutics US1407551092 A1XDTK

Cronos Group Inc CA22717L1013 A2DMQY

CV Sciences Inc US1266541028 A2ALU7

EMBLEM CORP. CA29082J1084 A2DH1N

Emerald Health Therapie CA29102R1064 A14VKJ

G&W - BUND TREND active short

FONDS CA01444Q1046 A2JHC5

Global Cannabis Applications Corp CA37956B1013 A2DQE6

GW Pharmaceuticals ADR US36197T1034 A1T980

Horizons Marijuana Life Sciences

Index ETF CA44054J1012 A2DTQB

India Globalization Capital US45408X3089 A1T87A

InMed Pharmaceuticals Inc CA4576371062 A12DWY

Invictus MD Strategies Corp CA46183X2086 A2AF61

Liberty Leaf Holdings CA53069P1018 A2AT5C

Marapharm Ventures Inc. CA56575M1086 A14S4T

Matica Enterprises Inc CA5768081096 A117H7

MedReleaf Corp CA58506X1042 A2DTAQ

Namaste Technologies Inc CA62987D1087 A2AEEG

Noble Mineral Exploration Inc. CA65505T2083 A2DKLS

Nutritional High International Inc CA6706841096 A14QS1

Organigram Holdings Inc CA68620P1018 A12AQF

Quadron Cannatech Corp CA74737N1042 A2DRQ

Satori Res Inc CA8040312016 A14X9D

Speakeasy Cannabis Club Ltd CA84730M1023 A2JHMZ

Supreme Cannabis Company Inc CA86860J1066 A2JSG6

Tetra Bio-Pharma Inc. CA88166Y1007 A2ASQ8

Terra Tech Corp. US88102J2096 A2JGCC

True Leaf Medicine Intl Ltd. CA89785C1077 A14NM1

Veritas Pharma Inc. CA92347A1066 A2AC22

Berlin, 27. Juni 2018 - Mit Wirkung vom 25. September 2018 werden nachfolgende Aktien an der Börse Berlin degelistet:Einstellung mit Ablauf des 24. September 2018Aufgrund rechtlicher Vorgaben aus Luxemburg können Geschäfte in Wertpapieren von Emittenten, deren Hauptgeschäftszweck die Produktion oder Finanzierung von Cannabis oder vergleichbaren Drogen ist, mit Ablauf des 28. September 2018 nicht mehr von der Clearstream Banking abgewickelt werden.Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite der Clearstream:http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-andservices/settlement/d18044/97742Damit entfällt eine Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Börsenhandel, so dass der Handel in den betroffenen Wertpapieren mit Ablauf des 24. September 2018 einzustellen ist.Markt: Freiverkehr – variabelSkontroführer:1162 Baader Bank AG1170 TRADEGATE AG1172 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG1379 Renell Wertpapierhandelsbank AG© Geschäftsführung der Berliner Börse