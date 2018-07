Chalice Gold Mines Ltd. - Quartalsbericht

Link: https://stockhead.com.au/resources/chalice-thinks-it-could-be-onto-something-big-in-an-overlooked-goldfield/

Chalice Gold legte heute den Quartalsbericht vor ( Link ).Das Unternehmen hat per 30.06. einen Cash-Bestand von 35,7 Millionen AUD und börsennotierte Beteiligungen im Wert von 2,6 Millionen AUD. Somit summieren sich die liquiden Vermögenswerte auf 38,3 Millionen AUD bzw. 0,147 AUD je Aktie.Im laufenden Quartal will Chalice Gold Mines gleich drei der australischen Projekte mit Bohrungen untersuchen und parallel laufen noch Explorationsarbeiten auf den Gebieten in Kanada.Das Pyramin Hill Gebiet erscheint mir dabei als wahrscheinlichster Kurstreiber.Der Nachbar Catalyst hat dort reihenweise gute Treffer und mit Kirkland Lake einen weiteren sehr starken Performer in der Nachbarschaft.Hier ein guter Artikel zu Chalice:Das Chance-Risiko-Verhältnis ist es, das Chalice so interessant macht. Durch die hohen Vermögenswerte ist der Kurs zu großen Teilen fundamental abgesichert. Das Upside aus der Exploration kostet Anlegern aktuell kaum 2 Cent je Aktie, kann aber im Erfolgsfall zu deutlichen Kurssteigerungen führen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport