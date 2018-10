Hochschild nimmt Unterstützung ins Visier

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. verbleibt unterhalb des etablierten Abwärtstrendkanals seit dem Sommer 2017. Gegenwärtig zwar ein Monat im Sinne eines Nullsummenspiels, deutet sich dennoch eine weitere Schwäche mit erneutem Test der Unterstützung bei 135,00 Pence an. Unterhalb davon wären weitere Rücksetzer bis mindestens zur runden Marke von 100-Pence-Marke einzukalkulieren.Demgegenüber wäre einzig ein Sprung über 220,00 Pence als Kaufsignal zu werten. Das dabei mögliche Anschlusspotenzial, lässt sich in Richtung der Marke von 300,00 Pence definieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.