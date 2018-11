European Lithium, Cape Lambert, Fe Ltd. und Jadar Lithium präsentieren sich auf der Edelmetall- & Rohstoffmesse in München am 9. und 10.11.2018

Die DGWA freut sich bekannt zu geben, dass European Lithium Ltd. (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI), Cape Lambert Resources (ASX: CFE, FRA: HM5), Fe Ltd. (ASX: FEL, FRA: B4T) und Jadar Lithium Ltd. (ASX: JDR, FRA: R1E) an der diesjährigen Edelmetall- & Rohstoffmesse in München diesen Freitag und Samstag (9. und 10. November beim Stand Nummer 45) teilnehmen werden.Vertreter des Managements freuen sich auf Ihren Besuch!Katharina LöckingerCorporate CommunicationsDGWA - FINEST FINANCIAL ENGINEERINGwww.DGWA.orginfo@dgwa.orgDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com Münchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 München