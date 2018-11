Canada Cobalt Works Inc. meldet DTC-Qualifikation

27. November 2018 - Canada Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW, OTCQB: CCWOF, Frankfurt: 4T9B) (Canada Cobalt oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sich die DTC-Qualifikation von Depository Trust Company (DTC) für seine Aktien gesichert hat, die per 26. November 2018 unter dem Kürzel CCWOF am OTCQB Venture Market von OTC Market Group Inc. in den USA gehandelt werden.DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corporation, das die elektronische Verrechnung börsennotierter Unternehmen abwickelt. Wertpapiere, die für eine elektronische Verrechnung durch DTC qualifiziert sind, werden als DTC-qualifiziert bezeichnet. Diese elektronische Methode der Wertpapierabwicklung beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und somit den Abwicklungsprozess für Investoren und Makler, sodass die Aktien über eine viel größere Auswahl an Maklerfirmen gehandelt werden können, da sie deren Anforderungen entsprechen. Es ist davon auszugehen, dass die DTC-Qualifikation den Prozess des Handels und der Übertragung der Stammaktien des Unternehmens auf dem OTCQB erheblich vereinfachen wird.DTC ist auf die Schaffung von Liquidität und Stabilität auf den globalen Kapitalmärkten durch die elektronische Abwicklung des Aktienhandels fokussiert. Der Zugang zu DTC-Dienstleistungen verschafft dem Unternehmen eine größere Exposition auf den Kapitalmärkten und ermöglicht gleichzeitig unterschiedliche Dienstleistungen, einschließlich einer größeren Transparenz der Aktien des Unternehmens. Canada Cobalt Works Inc. ist ein reines Kobaltunternehmen, dessen Augenmerk auf die ehemalige Produktionsstätte bei seiner Mine Castle im Northern Ontario Cobalt Camp, dem aussichtsreichsten Kobaltgebiet in Kanada, gerichtet ist. Angesichts des unterirdischen Zugangs bei Castle, einer kürzlich errichteten Pilotanlage für die Produktion von Gravitationskonzentraten mit Kobaltanreicherung am Standort und einem eigens entwickelten hydrometallurgischen Verfahren (Re-2OX) für die Herstellung von Kobaltsulfat für technische Anwendungen und Nickel-Mangan-Kobalt-Formulierungen ist Canada Cobalt strategisch gut aufgestellt, um sich zu einem vertikal integrierten führenden Unternehmen in der Kobaltextraktion und -gewinnung in Nordamerika zu entwickeln.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., President & CEO,Tel. 1-819-797-4144, oderWayne Cheveldayoff, Corporate Communicationswaynecheveldayoff@gmail.com416-710-2410Canada Cobalt Works Inc.3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6www.CanadaCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!