Drei für Anleger wichtige Zyklen des Goldmarktes

Den Wochenzyklus

Die Jahressaisonalität

Den Vierjahreszyklus

Gold, Performance nach Wochentagen, 2000 bis 2017

Der Freitag glänzt ganz besonders.

Quelle: Seasonax

Goldpreis in US-Dollar, saisonaler Verlauf, ermittelt über 50 Jahre

Von August bis Februar steigt Gold typischerweise.

Quelle: Seasonax

Es gibt viele Zyklen an den Märkten: kurz- und langfristige, am Kalender orientierte wie den Jahreszyklus und solche anderer Länge wie den 7-Jahreszyklus. Heute möchte ich Ihnen drei Zyklen zeigen, die für Sie als Anleger besonders wichtig sind. Diese können Ihnen beispielsweise helfen, günstige Einstiegszeitpunkte zu finden.Was verstehe ich unter wichtigen Zyklen? Das sind die, bei denen die Aussicht hoch ist, dass sie in Zukunft fortbestehen. Dann können Sie als Anleger am ehesten einen Nutzen aus ihnen ziehen.Das bedeutet nicht, dass Zyklen anderer Länge keinen Nutzen aufweisen. Aber ich beschränke mich hier natürlich auf eine Auswahl. Diese umfasst nur solche Zyklen, die einen kalendarischen Hintergrund haben. Die heutige Auswahl für Sie umfasst:Nur wenigen Anlegern ist der von mir an dieser Stelle vor einem Jahr vorgestellte Wochenzyklus bei Gold bekannt. Zu seiner Untersuchung schlüssele ich die Performance von Gold nach Wochentagen auf.Die erste Abbildung zeigt Ihnen die aufs Jahr hochgerechnete Performance des Goldpreises in US-Dollar seit dem Jahr 2000 in Schwarz, sowie die an den einzelnen Wochentagen in Blau. Gemessen habe ich dabei immer von Schlusskurs zu Schlusskurs; die Performance beispielsweise des Dienstags ist also die vom Montags-Schlusskurs bis zum Dienstags- Schlusskurs.Wie Sie sehen, sticht der Freitag stark hervor. Er stieg im Mittel fast so stark wie der Goldpreis insgesamt. Nach dem Wochenzyklus ist für Anleger ein Goldkauf spätestens am Donnerstag vorzuziehen.Bekannter ist die Jahressaisonalität - wenn auch viele Anleger nicht wissen, wie der saisonale Verlauf im Detail aussieht. Der nächste Chart zeigt Ihnen den mittleren Verlauf des Goldpreises über 50 Jahre in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Auf der horizontalen Achse des Charts ist die Zeit im Jahr eingetragen, auf der vertikalen Achse weist er die Preisinformation auf. Mithilfe dieses saisonalen Charts können Sie auf einen Blick den saisonalen Trend erkennen.