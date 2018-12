Gold - Der Weg ist frei!

Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch den Leitzins wie erwartet um 0,25% angehoben hatte, verlor Gold zunächst leicht auf 1.241 USD. Gestern dann gingen die Kurse aber, als verzögerte positive Reaktion darauf, durch die Decke und bescherten Gold-affinen Anlegern und Investoren kurz vor Weihnachten noch ein ganz besonderes Geschenk!In der letzten Analyse an dieser Stelle vom 10. Dezember "Gold - Kurz vor der Trendwende!" war der Goldpreis noch nicht soweit. Die Widerstandszone 1.236/1.251 USD wurde noch nicht per Tagesschlusskurs durchbrochen. Das geschah erst gestern mit einem Schlusskurs von über 1.260 USD, der also deutlich über 1.251 USD liegt. Nach fast drei Wochen Konsolidierung in diesem Bereich ist jetzt also der nächste wichtige charttechnische Knoten geplatzt!Wie schon in den letzten Einschätzungen immer wieder betont, ist damit jetzt der Weg frei bis zur nächsten wichtigen Widerstandszone, die zwischen ca. 1.294 und 1.306 USD verläuft. Da die Aufwärtsdynamik seit Mitte November deutlich zugenommen hat und die Korrekturen hingegen immer kleiner ausfallen sind, besteht die reelle Chance, dass die nächste runde Marke schon in den nächsten zwei Wochen erreicht werden könnte. Schauen Sie sich an, was Gold Ende Dezember 2017 und 2016 gemacht hat! Die Tage „zwischen den Jahren“ scheinen prädestiniert für starke Kursbewegungen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.