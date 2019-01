Portofino Resources Inc.-. Aktueller Stand der Aktienzusammenlegung

Vancouver, 2. Januar 2019 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (Portofino oder das Unternehmen) hat die Genehmigung der TSX Venture Exchange zur Zusammenlegung der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens erhalten. Der Handel mit den Stammaktien nach der Zusammenlegung beginnt am 4. Januar 2019. Der Name und das Handelskürzel des Unternehmens bleiben unverändert.Die Zusammenlegung erfolgt im Verhältnis von einer (1) Stammaktie nach der Zusammenlegung für jeweils vier (4) Stammaktien vor der Zusammenlegung. Derzeit befinden sich 51.963.500 Aktien des Unternehmens im Umlauf und die Anzahl der ausstehenden Aktien nach der Zusammenlegung beträgt 12.990.875 Aktien. Die Anzahl der Aktienoptionen und Warrants sowie die dazugehörigen Ausübungspreise werden ebenfalls gemäß dem Zusammenlegungsverhältnis angepasst.Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 73689L207, die neue ISIN CA73689L2075.Die Übertragungsstelle des Unternehmens (TSX Trust Company) wird den Aktionären, die über physische Zertifikate verfügen, ein Übermittlungsschreiben schicken, in dem sie darauf hingewiesen werden, dass die Zusammenlegung wirksam ist und die Aktionäre ihre bestehenden (vor der Zusammenlegung) Stammaktienzertifikate für neue (nach der Zusammenlegung) Stammaktienzertifikate umtauschen sollen. In Verbindung mit der Zusammenlegung werden keine Aktienbruchteile des Unternehmens ausgegeben und die Anzahl der Stammaktien, die an die Aktionäre ausgegeben werden, wird auf die nächstgelegene ganze Anzahl von Stammaktien abgerundet werden.Das Unternehmen führte 2018 im Lithiumsoleprojekt Hombre Muerto West in Argentinien erfolgreiche Oberflächenprobenahmen durch, wobei 18 Standorte innerhalb des 1.804 Hektar großen Konzessionsgebiets erprobt wurden. Diese Soleproben lieferten Analyseergebnisse von bis zu 1.031 mg/l Lithium (siehe Pressemeldung vom 10. Juli 2018). Das Unternehmen beabsichtigt, den hochgradigen Ergebnissen der Oberflächenproben im Rahmen geophysikalischer Messungen und eines Bohrprogramms weiter nachzugehen. Das Projekt Hombre Muerto West befindet sich im erstklassigen Salar de Hombre Muerto, wo FMC Lithium derzeit Lithiumcarbonat fördert und Galaxy Resources sein Projekt Sal de Vida erschließt.Gemäß einer Vereinbarung mit dem Inhaber der Konzessionen des Lithiumprojekts Rio-Grande Sur in Argentinien war das Unternehmen verpflichtet, bis zum 26. Dezember 2018 eine Konzessionszahlung in Höhe von 26.000 USD zu leisten, um eine Beteiligung an dem Projekt beizubehalten. Portofino hat beschlossen, diese Zahlung nicht zu leisten, und die Vereinbarung wurde aufgelöst.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Salar bei Catamarca, Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, KANADA V6C 1V5Telefon: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.-Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!