Wie Gold den Markt übertrumpfte

Gold hat bisher den S&P Index 500 in diesem Jahrhundert übertroffen

Gold übertrifft den S&P 500 Index im Dezember

Gold übertrifft den S&P 500 Index im vierten Quartal

Durch die globale Unsicherheit wurde Gold während der Feiertage zum Sieger für Investoren, die einen relativ sicheren Hafen suchen. Die US-Aktien verzeichneten ihr schlechtestes Jahr seit 2008 - ihr schlechtester Dezember seit 1931 - da Ängste um Welthandel, zunehmende Verschuldung, das Ende einer entgegenkommenden Zentralbankpolitik und eine Stilllegung der US-Regierung Investoren beunruhigen. Vor diesem Hintergrund zog der Goldpreis zum Ende 2018 an. Damit wendete sich der Trend von negativen Renditen und schwacher Investment-Nachfrage, der die meiste Zeit des Jahres vorherrschte.Immerhin hatte das gelbe Metall historisch schon immer eine starke negative Korrelation mit dem Markt. Es freut mich zu berichten, dass sich dieses umgekehrte Verhältnis 2018 behauptete und erneut bewies, dass Investoren Gold weiterhin für ein wertvolles Gut in Zeiten finanzieller Instabilität halten. Wie in den unteren Charts zu erkennen ist, übertraf Gold den S&P 500 Index im Dezember, im vierten Quartal und im Jahresvergleich.