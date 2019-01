Hat die Fed genug Zinsen erhöht? Sehen Sie sich den Goldpreis an

König Dollar war 2018 an der Spitze. Er ist eines der wenigen großen Assets, die das Jahr mit schwarzen Zahlen abschlossen. Dazu beigetragen haben die stetigen Zinssatzerhöhungen und ein robustes Wirtschaftswachstum in den USA. Aber die Stärke des Dollars ist ein zweischneidiges Schwert, wie Sie wissen. Obwohl es gut für US-Verbraucher ist, kann es Exporteure, Rohstoffe, Öl, Gold und vieles mehr behindern.Werden die Zinssätze im Jahr 2019 weiterhin steigen? Wenn ja, dann wird der Dollar dem Trend folgen und zusätzlichen Druck auf andere Assets ausüben. Ich denke, es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Zinssatzerhöhung im Dezember die letzte für diesen Zyklus war.Erst am 4. Januar bemerkte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, dass "wir uns [mit weiteren Zinserhöhungen] gedulden werden". Ich glaube, dass das eine gute Nachricht ist. Aber zu den Zinsen schreibe ich weiter unten mehr.Unter diesen Umständen gefällt mir, wie gut sich der Goldpreis im letzten Jahr verhalten hat. Er macht, was er soll. Zum Jahresende begann der Ausverkauf von Aktien, was die Investmentnachfrage nach sicheren Vermögenswerten ankurbelte.Wie ich in meinem letzten Artikel erklärte, übertrumpfte das gelbe Metall den S&P 500 Index im Dezember, im vierten Quartal und im Jahresvergleich. Auch im 21. Jahrhundert übertrifft es bisher den Markt.Gold war 2018 eines der liquidesten Vermögenswerte. Laut dem World Gold Council (WGC) verzeichnete es ein tägliches Handelsvolumen, das dem der Unternehmen im S&P 500 nahekam. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Es unterstreicht die Reife und die Vertrauenswürdigkeit des Goldmarkts.Der WGC formulierte es treffend: "Klarheit und Transparenz auf Finanzmärkten sind für Investoren förderlich, da sie deren Komfort und ihr Verständnis eines Vermögenswerts steigern."