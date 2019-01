Tahoe Resources erreicht wichtiges Level

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der im vergangenen Jahr zur letzten Analyse vom 26. November analysierte Chart der nordamerikanischen Edelmetallmine Tahoe Resources Inc. , überzeugte bereits damals mit einem starken Reversal. Die Erholung setzte sich fort und das anvisierte Widerstandslevel bei 3,80 USD wurde erreicht. Oberhalb davon ist mit weiteren Gewinnen bis mindestens 4,25 USD zu rechnen, bevor darüber - unter mittelfristiger Betrachtung versteht sich - Niveaus über 5,25 USD interessant werden dürften.Eine wieder auftretende Kursschwäche könnte hingegen bei Notierungen unter 3,40 USD für neuerliche Schwäche bis 3,25 USD und darunter bis 2,75USD sprechen. Im Worst-Case übernehmen gar die Bären wieder komplett das Ruder.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.