Jadar Lithium zu den ersten Bodenproben im Projektgebiet Weinebene

- Erstes Gesteinsprobenprogramm ergibt hochgradige Li-Werte auf dem Projektgebiet Weinebene neben und entlang des Streichens von European Lihiums Lagerstätte Wolfsberg- Spodumen in händisch gewonnenen Proben entdeckt- Händisch gewonnene Proben weisen hochgradige Li2O-Werte auf, wobei der höchste Wert bei 3,39% Li2O und der Durchschnittswert bei 1,61% Li2O lag- Anschließendes Bodenbeprobungsprogramm definiert geochemische Anomalien entlang des Streichens von European Lithiums Lagerstätte Wolfsberg und lässt darauf schließen, dass die spodumenhaltigen Gänge bis in das Projektgebiet Weinebene reichen könnten19. Februar 2019 - Luke Martino, Non-Executive Chairman des Board of Directors sagte: Das Unternehmen hat ein gezieltes technisches Due-Diligence-Programm auf dem Projekt Weinebene durchgeführt. Wir freuen uns sehr über die hochgradigen Gesteinsprobenergebnisse sowie die unterstützenden geochemischen Anomalien. Jadar Lithium möchte diese Ziele so schnell wie möglich in den bohrbereiten Zustand versetzen. Die aktuellen Ergebnisse bestätigen nicht nur, dass das Projekt Weinebene aufgrund seiner Nähe zu European Lithiums Lagerstätte Wolfsberg ein strategisches Asset ist, sondern der Rest des Projektgebiets ist noch unexploriert und könnte möglicherweise deutliches Wertsteigerungspotenzial haben. Jadar Lithium Ltd. (ASX: JDR) (Jadar Lithium oder das Unternehmen) hat die Ergebnisse eines ersten Boden- und Gesteinsprobenprogramms erhalten und analysiert. Das Programm wurde vor Kurzem auf dem Projektgebiet Weinebene im Südosten Österreichs im Rahmen der Due Diligence durchgeführt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens über den möglichen Erwerb vom 2. Oktober 2018 Geplante Akquisition eines Lithiumexplorationsprojekts in Österreich neben dem erfolgreichen Wolfsberg-Projekt sowie die anschließenden Pressemittelungen vom 6. November 2018, 16. Januar 2019 und 4. Februar 2019). Das beprobte Gebiet ist Teil des Projekts Weinebene und besteht aus zwei Explorationsgebieten (BMFW-67.050/0051-III/10/2016 und BMFW-67.050/0053-III/10/2016) mit bis zu 60 Explorationslizenzen, sogenannten Freischürfen, die zusammen eine Gesamtfläche von 27,53 km2 ausmachen und bis 31. Dezember 2020 gültig sind. Das erste Arbeitsprogramm des Unternehmens umfasst die Bewertung des Potenzials der Lizenzgebiete, die direkt neben der Lithiumlagerstätte Wolfsberg von European Lithium (ASX: EUR) liegen und bei denen das Unternehmen davon ausgeht, dass die Gänge, die die JORC-konforme Ressource von 10,98 Millionen Tonnen mit 1,00 % Li2O auf der Lagerstätte Wolfsberg (siehe EUR-Meldung vom 3. Juli 2017) umfassen, in das Projektgebiet Weinebene streichen.Bei der Lagerstätte Wolfsberg handelt es sich um eine Lithiumlagerstätte in Festgestein, die aus mehreren nordwestlich verlaufenden Pegmatiterzgängen besteht, die Spodumen, ein lithiumhaltiges Silikatmineral mit der chemischen Formel LiAl[Si2O6], enthalten. Spodumen ist das Hauptziel der Explorationsarbeiten von European Lithium auf der benachbarten Mine Wolfsberg westlich des Bodenbeprobungsrasters (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45947/2019_02_19_JDR_Press Release - Weinebene - Wolfsberg Project Austria_FINAL-dE1_PRCOM.001.pngAbbildung 1. Entnahmestellen der Gesteinssplitter- und Bodenproben in Bezug im Verhältnis zur Lagerstätte Wolfsberg.Das Unternehmen hat das technische Due-Diligence-Programm mit der Kartierung des Gebiets direkt neben (in Richtung Osten) der Lagerstätte Wolfsberg begonnen. Ziel ist, zu bestimmen, ob die spodumenhaltigen Gänge sich bis in das Projektgebiet Weinebene ausdehnen.Aufgrund von Schutt, Vegetation sowie Abraum wurden keine Aufschlüsse gefunden. Die technischen Berater des Unternehmens entdeckten zahlreiche Pegmatitbrocken innerhalb der östlichen Grenzen des eklogitischen Amphibolits. Dies lässt stark darauf schließen, dass es eine wahrscheinlich seitliche Erweiterung der Pegmatitgänge innerhalb des eklogitischen Amphibolits in östlicher Richtung der Lagerstätte Wolfsberg von European Lithium gibt.Das aussichtsreichste Gebiet wurde geologisch kartiert, und es wurden 11 Stichproben für die geochemische Analyse genommen. Alle Proben sind grobkörnig und gehören wahrscheinlich zu den in Amphibolit eingebetteten Pegmatiten (AHPs; amphibolite hosted pegmatite) (siehe Abbildung 2 für Beispiele und Abbildung 3 für Probenorte).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45947/2019_02_19_JDR_Press Release - Weinebene - Wolfsberg Project Austria_FINAL-dE1_PRCOM.002.pngAbbildung 2 - Feldproben mit Spodumenkristallen (1 cm) eingebettet in eine Quarz-Feldspat-Matrix. Abbildung links: Probe 75001 mit 3,39% Li20. Abbildung rechts: Probe 75010 mit 1,68% Li2O.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45947/2019_02_19_JDR_Press Release - Weinebene - Wolfsberg Project Austria_FINAL-dE1_PRCOM.003.jpegAbbildung 3 - Umriss des eklogitischen Amphibolits und Lage der Probennahmenstellen.Die ersten Felsprobenergebnisse ergaben hochgradige Li2O-Werte, wobei der höchste Wert bei 3,39% Li2O und der Durchschnittswert der 11 Proben des Projekts Weinebene bei 1,61% Li2O lag. Da die Proben nicht aus Aufschlüssen, sondern aus Felsbrocken stammen, kann das Unternehmen nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Felsbrocken die Erweiterungen entlang des Streichens der Erzgänge darstellen. Jedoch kam es während der geologischen Evolution des Gebiets zu keiner Vergletscherung mit damit verbundenem Transport großer Felsbrocken. Das untermauert die Interpretation, dass die beprobten Felsen nahe der Pegmatitgänge liegen müssen.Als Ergebnis der vielversprechenden Ergebnisse der Kartierungs- und Bodenbeprobungstätigkeiten sowie mit dem Ziel, das potentielle Vorkommen von Erzgangerweiterungen zu bestätigen, hat das Unternehmen ein Bodenbeprobungsprogramm über dem Zielgebeit, das sich süd-südöstlich des historischen Minenstandorts Wolfsberg befindet, konzipiert und durchgeführt.Das Probenraster wurde so senkrecht wie möglich in NO-SW-Richtung über den geschätzten Verlauf der Pegmatitgänge gelegt. Die Probenstandorte liegen 45 m und die Rasterlinien 125 m auseinander.Insgesamt wurden 166 Bodenproben genommen und zur geochemischen Analyse an das Labor ALS Laboratories in Loughrea, Irland, geschickt.Die Proben wurden auf eine große Anzahl von Elementen untersucht. Davon wiesen im nördlichen Teil des Probengebiets, der mit dem geschätzten Verlauf der bekannten Pegmatitgänge korreliert, mindestens 3 Elemente (Li, Be und Cs) anomale Werte auf (Abbildung 4, Abbildung 5, Abbildung 6).Die Pegmatitgänge innerhalb des bekannten Minengebiets weisen eine unterschiedliche Breite von wenigen zehn Zentimetern bis hin zu 5,5 Metern auf.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45947/2019_02_19_JDR_Press Release - Weinebene - Wolfsberg Project Austria_FINAL-dE1_PRCOM.004.pngAbbildung 4. Li - räumliche Verteilung im Boden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45947/2019_02_19_JDR_Press Release - Weinebene - Wolfsberg Project Austria_FINAL-dE1_PRCOM.005.pngAbbildung 5. Be - räumliche Verteilung im Boden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45947/2019_02_19_JDR_Press Release - Weinebene - Wolfsberg Project Austria_FINAL-dE1_PRCOM.006.pngAbbildung 6. Cs - räumliche Verteilung im Boden.Aufgrund der ersten, vielversprechenden Ergebnisse und definierten Anomalien im nördlichen Abschnitt des Probenrasters wird Jadar Lithium weitere Infill-Bodenproben durchführen, um besser Gebiete für zukünftige Grabungs- und Bohrprogramme definieren zu können, wobei das Ziel ist, in sehr naher Zukunft solide Bohrziele zu generieren. 