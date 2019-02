Aztec Minerals beruft Marc Prefontaine und David Jones in das Advisory Committee

Vancouver, 19. Februar 2019 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) gibt die Ernennungen von Herrn Marc Prefontaine und Dr. David Jones in das neu eingerichtete Business and Technical Advisory Committee (in etwa: Geschäfts- und Fachbeirat) bekannt. Als Berater werden David und Marc ihre umfassenden Explorations- und Geschäftserfahrungen sowie Kontakte einbringen, um das Know-how des Managements bei seinem Streben nach Entdeckungen zu ergänzen.Joey Wilkins, der CEO von Aztec, sagt dazu: Wir freuen uns David und Marc im Advisory Committee willkommen zu heißen und sehen der gemeinsamen Zusammenarbeit hinsichtlich unseres Vorzeigeprojekts, des porphyrischen Gold-(Kupfer)-Projekts Cervantes im mexikanischen Sonora, und unseres vielversprechenden Gold-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Projekts des CRD-Typs, Tombstone, in Arizona entgegen. Marc hat zusätzliche Erfahrung als CEO von Grayd Resources während der Entdeckung der Goldlagerstätte La India und der anschließenden Übernahme von Grayd durch Agnico-Eagle. David ist bekannt für seine bedeutenden Beiträge zur Entdeckung und Erschließung von erstklassigen Gold-Skarnlagerstätten im mexikanischen Goldgürtel Guerrero.Herr Marc A. Prefontaine, MSc., P.Geo., erlangte einen B.Sc.-Abschluss in Geologie von der University of Alberta sowie einen M.Sc.-Abschluss in Mineralexploration und Geologie von der Queens University. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in allen Aspekten der Mineralexploration und war für Unternehmen wie Teck Resources, Hunter Dickinson, Northair Group und Lac Minerals in ganz Nord- und Südamerika, Südafrika und Zentralasien tätig. Marc war von 2003 bis 2012 Chief Executive Officer und President von Grayd Resource Corp. In dieser Funktion baute er einen Grundbesitz in Sonora (Mexiko) auf, der schließlich zur Entdeckung von La India führte. Nach der Übernahme von Grayd war Marc von 2015 bis 31. Dezember 2018 Chief Executive Officer, Director und President von Orla Mining Ltd. und erwarb für dieses Unternehmen die wichtigen Golderschließungsprojekte in Panama und Mexiko.Dr. David Jones ist Absolvent des Dartmouth College in Nova Scotia und der University of Arizona. Er verfügt über mehr als 40 Jahre in der Exploration in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika und ist derzeit ein Director von Minaurum Gold, Megastar Development und dem Privatunternehmen Acapulco Gold. Er ist ein führender Experte für den Goldgürtel Guerrero, entdeckte die Lagerstätte Los Filos im Jahr 1995 und zeichnete schließlich für die erfolgreiche Übernahme der Reserve Morelos Norte (nunmehr die Lagerstätten El Limon/Los Guajes) durch Teck Corp. verantwortlich. Anschließend war er als leitender Fachberater tätig und war an der Gründung von Torex Gold beteiligt.Zuletzt war Dr. Jones verantwortlich für die Identifizierung des Explorationsziels, das direkt zur Entdeckung der Mine Switchback von Gold Resource Corp. führte. Im Rahmen von Optionsvereinbarungen mit Oz Minerals, Acapulco Gold und Minaurum Gold erschließt er derzeit mehrere Konzessionsgebiete, die er in VMS-Gebieten mit hohem Potenzial (Oaxaca, Mexiko) erworben hat. Während der Übernahme durch Agnico-Eagle war er ein Director von Cayden Resources.Aztec gewährt jedem Berater - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung - 100.000 Aktienoptionen (insgesamt 200.000) zu einem Ausübungspreis von 0,25 Dollar und einer Laufzeit von 3 Jahren. Diese Aktienoptionen unterliegen Ausgabebeschränkungen, welchen zufolge 25 % der Optionen 6 Monate nach dem Gewährungsdatum sowie jeweils weitere 25 % alle 6 Monate danach ausgegeben werden.Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von großen Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Unsere distriktweiten historischen Konzessionsgebieten Tombstone in Cochise County in Arizona enthalten sowohl epithermale Gold-Silber-Lagerstätten mit großen Tonnagen als auch Silber-Blei-Zink-Lagerstätten des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.

Neil MacRae, Vice President, Investor Relations
Tel: (604) 685-9770
Fax: (604) 685-9744
E-Mail: neil@aztecminerals.com
Webseite: www.aztecminerals.com 