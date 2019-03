White Gold Corp. kündigt vollständig finanziertes 13-Mio.-$-Explorationsprogramm an

- Konzentration auf Vertigo Entdeckung- Steigerung der Golden Saddle und VG-Goldressourcen- Neue Goldfunde14. März 2019 - White Gold Corp. (TSX.V: WGO, OTC - Nasdaq Intl: WHGOF, FRA: 29W) (das "Unternehmen") freut sich, sein voll finanziertes Explorationsprogramm für 2019 auf seinem umfangreichen 439.000 Hektar großen Landpaket bekannt zu geben, das über 40% des produktiven White Gold District im kanadischen Yukon ausmacht.Das Explorationsprogramm 2019, das mit einem Budget von ca. 13 Mio. $ ausgestattet ist, wurde entwickelt, um die neue hochgradige Vertigo-Entdeckung des Unternehmens auf seinem Grundstück JP Ross (das "JP Ross-Programm") weiterzuverfolgen, die Ressourcen des Golden Saddle und von Arc durch Diamantbohrungen auf dem Fund GS West und anderen nahegelegenen Zielen (das "White Gold-Programm") zu erweitern, die kürzlich erworbene 230.000 Unzen VG-Ressource zu erhöhen (4,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,65 g/t Gold Abgeleitete Ressource bei einem Cut-off von 0,5 g/t Gold) auf dem Grundstück QV sowie zur Identifizierung und Erprobung hochrangiger regionaler Ziele (das "Regionalprogramm"). Unterstützt von den Partnern Agnico Eagle Mines Ltd. (TSX: AEM, NYSE: AEM) und Kinross Gold Corp. (TSX: K, NYSE: KGC) soll das Explorationsprogramm 2019 in den kommenden Wochen beginnen.Eine Übersicht über das Arbeitsprogramm 2019 des Unternehmens finden Sie unter http://whiteGoldcorp.ca/investors/exploration-highlights/Shawn Ryan, Chief Technical Advisor, sagte: "2019 wird eines der aufregendsten Jahre für White Gold sein und hat das Potenzial, für uns ein Transformationsjahr zu werden. Unser systematischer regionaler Erkundungsansatz funktioniert hervorragend und führte im vergangenen Jahr zu vier neuen Entdeckungen (Vertigo, GS West, Ryan's Surprise und Betty Ford). Das diesjährige Programm umfasst auch Diamantbohrungen auf der Entdeckung von Vertigo, um diesen neuen, einzigartigen Stil der hochwertigen Goldmineralisierung zu erweitern. Gleichzeitig wird das Regionalprogramm auf der JP Ross Liegenschaft mehrere andere hochanomale Goldziele in der Nähe des Drainagesystems des Henderson Creek verfolgen, wo seit der Jahrhundertwende eine Goldmine stattfindet, und weiterhin detaillierte Bodenproben, GT-Sonden und RAB-Bohrungen nutzen, um die Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verfeinern, von denen wir erwarten, dass sie zu weiteren neuen Entdeckungen führen werden. Die Lagerstätte Golden Saddle wird zusammen mit weiteren Diamantbohrungen auf der GS West und den Entdeckungen von Ryan's Surprise verschoben. Die kürzlich erworbene VG-Lagerstätte wird gebohrt, um die bekannten Ressourcen zu erweitern, und wir werden unser eigenes regionales Explorationsprogramm anwenden, um einige unserer anderen vorrangigen Ziele voranzutreiben. All das sollte unsere bisher beste Saison ergeben."- Vertigo Target: 10.000 m Diamantbohrprogramm zur Bewertung der Geometrie sowie der lateralen und vertikalen Kontinuität von mineralisierten Strukturen, die 2018 entdeckt wurden. Zusätzliche Reverse-Circulation ("RC") Bohrungen zur Bewertung des Streichpotenzials der Mineralisierung basierend auf Feldkartierungen, Geochemie und Geophysik.- JP Ross regionale Aktivität, für Bewertung und erste Bohrversuche von 4 bis 5 zusätzlichen Zielgebieten auf 14 km Trend- Die Lagerstätte Golden Saddle wird mit 4.500 m Diamantbohrungen auf der Entdeckung von GS West erweitert, mit 1.500 m Infill- und Step-out-Bohrungen auf der Lagerstätte Arc.- Regionale Aktivitäten auf dem Grundstück White Gold, einschließlich der Bewertung und ersten Tests von 3 bis 4 zusätzlichen regionalen Zielen mit RC/RAB-Bohrungen.- Regionale Explorationsaktivitäten auf anderen Grundstücken, darunter über 15.000 Bodenproben, 1.000 GT-Sondenproben, geologische Kartierungen und Prospektionen, IP-Resistivität, LiDAR und andere grundlegende Explorationsarbeiten zur weiteren Identifizierung und Erstellung von Zielen.- Die ersten Arbeiten, einschließlich der Probenahme der GT-Sonde, sollen im April 2019 beginnen, während die Diamantbohrungen voraussichtlich im Mai 2019 beginnen werden.Es wird erwartet, dass die Erkundung der Entdeckung von Vertigo mehr als 7.500 m Diamantbohrungen über den gesamten derzeit definierten 2 km langen Vertigo-Trend umfasst, um die Geologie, Geometrie und Kontinuität des Systems zu definieren, und weitere 2.500 m für Folgebohrungen an Schlüsselzonen, die innerhalb des Systems identifiziert wurden, um Eintauchlinien und alternative Geometrie zu testen. Ein RC-Bohrer wird auch verwendet, um die Kontinuität der Mineralisierung entlang des Streichens zu testen, um zusätzliche Ziele für zukünftige Diamantbohrungen zu bauen.Es wird erwartet, dass weitere Explorationen auf dem 14 km langen Grundstück Vertigo Trend und JP Ross insgesamt durchgeführt werden, wobei der Schwerpunkt dieser Arbeiten auf dem Aufbau mehrerer zusätzlicher Zielgebiete durch Boden, GT-Sonde, Geophysik, andere Explorationsaktivitäten und First Pass RAB/RC-Bohrungen liegt.Die ersten Arbeiten einschließlich der Probenahme der GT-Sonde sollen im April beginnen, wobei die Diamantbohrungen voraussichtlich Mitte bis Ende Mai beginnen werden, wobei zur Unterstützung des Programms ein komplettes Lager vor Ort errichtet werden soll.Das Ziel Vertigo ist eine neue, straßenzugängliche Entdeckung auf dem Grundstück JP Ross, das sich aus 2.850 Quarz-Claims zusammensetzt, die sich über 57.000 Hektar mit mindestens 14 bekannten Zielgebieten und zahlreichen Goldhaltigen Bächen erstrecken.Bis heute sind auf dem Vertigo-Ziel über eine Fläche von 1500 m x 650 m mindestens 12 mineralisierte Strukturen erkannt worden, die aus W-NW tendierenden, steil abfallenden Zonen von Quarzadern, Brekzien und frakturkontrollierter Mineralisierung mit verbreiteter zu aderkontrollierter Pyrit-Arsenopyrit-Galena und lokal sichtbarer Goldmineralisierung bestehen.Zu den Höhepunkten von 2018 gehören Loch JPRVERRAB18-014, das 23,44 g/t Au über 24,38 m von der Oberfläche schneidet und in der Mineralisierung endet; Loch JPRVERRAB18-001, das 56,25 g/t Au über 3,05 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 17,34 g/t Au über 10,67m aus 3,05m Tiefe; Bohrung JPRVERRAB18-011 ergab 45,00 g/t Au über 3,05m aus 1,52m Tiefe innerhalb eines breiteren Abschnitts von 9,65 g/t Au über 15,2m und Oberflächengreifproben von 139,9 g/t, 134,6 g/t und 132,9 g/t über eine Streichlänge von 685m.Die Explorationsaktivitäten auf dem Grundstück White Gold sollen mehr als 6.000 m in Diamant und voraussichtlich 25 Bohrungen von RC/RAB-Bohrungen umfassen, wobei sich die Diamantbohrungen auf das GS-West-Entdeckungsgebiet mit kleineren Infill- und Step-out-Bohrungen auf der Arc-Lagerstätte auf der Grundlage aktualisierter geologischer Modellierungen konzentrieren, während die RC/RAB-Bohrungen hochrangige Ziele auf dem White Gold für mögliche zukünftige Diamantbohrungen testen werden. Weitere Explorationsaktivitäten umfassen LiDAR, GT-Sonde, Bodenprobenahme, Geophysik und geologische Kartierung, die alle zur Bewertung und Definition zusätzlicher Bohrziele auf dem Grundstück durchgeführt werden.Die Wiedereröffnung des Distelcamps ist derzeit im Gange, die Bohraktivitäten werden voraussichtlich Mitte Mai beginnen.Die Liegenschaft White Gold verfügt über eine aktuelle Mineralressource von 960.970 Unzen, die mit 2,43 g/t Au angegeben ist, und 262.220 Unzen, die mit 1,70 g/t Au abgeleitet wurden, wobei die Mineralisierung sowohl auf dem Golden Saddle als auch auf dem Bogen bekannt ist, die über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinausgeht und von der angenommen wird, dass sie in mehrere Richtungen offen bleibt.Zu den Highlights von Golden Saddle 2018 gehören Loch WHTGS18D0175, das 4,6 g/t Au über 44,9 m aus 218 m Tiefe, einschließlich 8,57 g/t Au über 17 m aus 223 m Tiefe, und Loch WHTGS18D0193, das 3,95 g/t Au über 68 m aus 210 m Tiefe, einschließlich 5,42 g/t Au über 47,3 m schneidet.Die Entdeckung GS West ist eine flache mineralisierte Zone, die in der Tiefe und entlang des Streichens offen ist und 750 m westlich der Lagerstätte Golden Saddle entlang des Strukturtrends liegt. Alle drei Bohrlöcher, die 2018 gebohrt wurden, trafen auf die Änderung und Mineralisierung im Stil des Golden Saddle mit den signifikantesten Ergebnissen von WHTGS18D0184, die 1,92 g/t Au über 24 m aus 117 m Tiefe, einschließlich 2,97 g/t Au über 10 m aus 118 m Tiefe, und 8,12 g/t Au über 1,95 m aus 121,05 m Tiefe lieferten.Das Regionalprogramm 2019 wird sich auf hochrangige Ziele konzentrieren, die im Jahr 2018 und in den Vorsaisonen festgelegt wurden, und mehr als 1.000 GT-Proben und 15.000 Bodenproben umfassen. Zusätzliche Explorationsaktivitäten zur Vorbereitung und zum besseren Verständnis der anderen Ziele des Unternehmens umfassen magnetische Luftaufnahmen, LiDAR-Aufnahmen, Drohnenaufnahmen, IP-Widerstandsmessungen, geologische Kartierungen und Prospektionen. Die regionale Exploration wird auf mehreren Grundstücken des Unternehmens durchgeführt.Zum Regionalprogramm des Unternehmens gehören 1.000 m Diamantbohrungen, die sich auf die Erprobung von Streikverlängerungen der historisch wenig erforschten VG-Ressource auf dem QV-Grundstück konzentrieren, das kürzlich von Comstock Metals erworben wurde.Große Teile des Grundstücks sind noch unerforscht, was ein großes Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher Zonen strukturell kontrollierter und/oder intrusionsbedingter Mineralisierungen mit mehreren derzeit unerforschten bekannten Zielen mit ähnlichen Eigenschaften wie Golden Saddle und Vertigo hinterlässt. Bislang wurden auf VG rund 4.300 m Diamantbohrungen über 23 Löcher durchgeführt. Von diesen bildeten nur 17 Diamantbohrlöcher die Grundlage für eine erste Ressourcenschätzung(1) von 230.000 Unzen Gold (4,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,65 g/t Au) in der abgeleiteten Kategorie bei einem Cutoff von 0,5 g/t Au.Die VG-Ressource ist entlang des Streichs und in der Tiefe offen und weist eine ähnliche Mineralisierung und Strukturkontrolle auf wie die nahegelegene Lagerstätte Golden Saddle. Das QV-Grundstück ist 16.335 Hektar groß und grenzt an das Grundstück White Gold des Unternehmens an, in dem sich die Lagerstätten Golden Saddle und Arc befinden, 20 km südwestlich der Entdeckung von Vertigo auf dem Grundstück JP Ross und 44 km nordwestlich des Coffeeprojekts von Goldcorp Inc. (TSX: G, NYSE: GG). Die Ressource und das Grundstück wurden Anfang 2019 von der White Gold Corp. von Comstock Metals erworben.Weitere Informationen zum Erwerb der VG-Ressource und des QV-Vorkommens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. März 2019, die auf SEDAR unter www.sedar.com. verfügbar ist.(1) Siehe technischer Bericht der Comstock Metals Ltd. mit dem Titel "NI 43-101 TECHNICAL REPORT on the QV PROJECT" vom 19. August 2014, verfügbar auf SEDAR.Es wird erwartet, dass die Aktivitäten des regionalen Explorationsprogramms die Explorationsaktivitäten für die folgenden Ziele umfassen:Das Grundstück Betty umfasst die östliche Ausdehnung der Coffee Creek Störung, in der sich die Coffeevorkommen im Besitz von Goldcorp Inc. befindet. und beherbergt einen 12 km langen Trend von anomalem Gold in Böden (Spuren bis 7.288 ppb Au); intrusionsbedingte und strukturell kontrollierte Mineralisierungsstile. Höhepunkte der auf dem Betty-Ford-Ziel abgeschlossenen Bohrungen sind Loch BETFRDRAB18-002, das 1,08 g/t Au über 50,29 m aus einer Tiefe von 4,57 m zurückgibt, einschließlich 2,24 g/t Au über 9,41 m aus einer Tiefe von 19,81 m, wobei die oberen 25,91 m des Lochs eine oxidierte Mineralisierung und eine zusätzliche flache Mineralisierung aufweisen, die in anderen Bohrungen im Trend zu beobachten ist. Höhepunkte auf dem Ziel Betty White waren die Goldmineralisierung, die in jedem Loch durchschnitten wurde, wobei die einzelnen Ergebnisse von Spur bis 3,61 g/t Au reichten. Die Goldmineralisierung, die über mehrere Zielgebiete hinweg anzutreffen ist, unterstreicht das große Potenzial des mineralisierten Systems, wobei weitere Ziele ungebohrt bleiben.Straßenzugängliches Grundstück in unmittelbarer Nähe der JP Ross Liegenschaft im Osten. Es gibt zahlreiche ungetestete Gold in Bodenanomalien, die mit den regionalen Strukturen übereinstimmen, die das Grundstück durchtrennen, wobei die Bodenuntersuchungen von Spuren bis zu 1.594 ppb Au reichen.70 km südwestlich von Dawson City, YT, gelegen, mit den Claims, die an zahlreiche historische Mineralvorkommen und goldhaltige Bäche grenzen. Mindestens 3 ungetestete Gold in Bodenanomalien sind auf dem Grundstück bekannt (Dime West, Dime Central, & Polaris), die eine Nachbereitung rechtfertigen; mit Bodenwerten, die von Spuren bis 6.082 ppb Au reichen. Die Ziele sind mit einer regionalen Skalenstruktur verbunden, und die geologische und geochemische Gesamtanordnung des Gebietes ist dem Vertigo-Fund sehr ähnlich, der 40 km von der SE entfernt liegt.50 km westlich von Dawson City, YT, gelegen, mit Claims, die mehrere Goldhaltige Bäche abdecken. Zahlreiche noch nicht erforschte Gold-in-Boden-Anomalien am südlichen Ende des Grundstücks; mit Bodenwerten von Spuren bis 968 ppb Au. Dazu gehört das Hart Mt. Gebiet, das zwei robuste Ziele enthält, darunter Hart South ein 2.000m x 400m Trend mit Bodenwerten von bis zu 539 ppb Au, sowie Hart East, das 2.500m x 900m misst und Werte von bis zu 399 ppb Au liefert. Darüber hinaus lieferte die Prospektion im Bereich Hart Greifproben von epithermalen Quarzadern, die von Spur zu 0,172 g/t Au, Spur zu 1.467 g/t Ag und Spur zu 10,63% Pb zurückkehrten.Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 22.040 Quarzforderungen auf 35 Grundstücken mit einer Fläche von über 439.000 Hektar, was über 40% des White Goldbezirks des Yukon entspricht. Das Flaggschiff der Liegenschaft White Gold des Unternehmens verfügt über eine Mineralressource von 960.970 Unzen, die mit 2,43 g/t Au angegeben ist, und 282.490 Unzen, die mit 1,70 g/t Au abgeleitet wurden, wie im technischen Bericht "Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada" vom 5. März 2018 dargelegt, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR hinterlegt ist. Die Mineralisierung auf dem Golden Saddle und Bogen geht bekanntlich auch über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus. Regionale Explorationsarbeiten haben auch mehrere andere potenzielle Ziele auf den Claim-Paketen des Unternehmens hervorgebracht, die an beträchtliche Goldfunde grenzen, darunter das Coffeeprojekt von Goldcorp Inc. mit einer M&I-Goldressource(2) von 3,4 Mio. Unzen und das Casino-Projekt von Western Copper and Gold Corp. mit P&P-Goldreserven(2) von 8,9 Mio. Unzen Au und 4,5 Milliarden Pfund Cu. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whiteGoldcorp.ca.(2) Die notierte Mineralisierung ist die vom Eigentümer jeder Liegenschaft offenbarte und ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung, die auf dem Grundstück des Unternehmens beheimatet sind.Jodie Gibson, P.Geo. und Vice President of Exploration für das Unternehmen, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 ("NI 43-101") und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.David D'Onofrio, Chief Executive Officer White Gold Corp. (647) 930-1880ir@whiteGoldcorp.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "antizipiert" oder "nicht erwartet", "plant" oder "vorgeschlagen", "Budget", "geplant", "Prognosen", "Schätzungen", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Formulierungen oder die Feststellung, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann" oder "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" durchgeführt werden oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die Ziele, Ziele und Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die auf den Grundstücken des Unternehmens durchgeführt und geplant sind; das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens, einschließlich der Frage, ob geplante Explorationsprogramme auf einem der Grundstücke des Unternehmens erfolgreich sein werden; die Explorationsergebnisse sowie zukünftige Explorationspläne und -kosten und -verfügbarkeit.Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:erwarteter Nutzen für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Exploration, die auf den Grundstücken des Unternehmens durchgeführt und vorgeschlagen wurde; fehlende Identifizierung zusätzlicher Mineralressourcen oder bedeutender Mineralisierungen; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung, einschließlich der Finanzierung von Explorationsprogrammen auf den Grundstücken des Unternehmens; Geschäftsintegrationsrisiken; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, Basismetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen der Devisenmärkte (wie der Wechselkurs des Kanadischen Dollars zum US-Dollar); Veränderungen in der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, der Erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfällen, ungewöhnlichem oder unerwartetem Formationsdruck, Höhleneing und Überschwemmungen); Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren zu erhalten; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau und die Mineralexploration auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt notwendiger Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen von Regierungsbehörden verbunden sind); die Unwahrscheinlichkeit, dass die erforschten Grundstücke letztendlich zu Minen entwickelt werden; geologische Faktoren; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen und zukünftigen Exploration; Änderungen der Projektparameter, wenn Pläne weiterhin bewertet werden; Bodenprobenergebnisse, die vorläufiger Natur sind und keinen schlüssigen Beweis für die Wahrscheinlichkeit einer Mineralvorkommen; Eigentumsrechte an Grundstücken; und die Faktoren, die in der jüngsten vom Management vorgelegten Diskussion und Analyse des Unternehmens beschrieben wurden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die bei der Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.Weder die TSX Venture Exchange (die "Exchange") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.