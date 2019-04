EMX Royalty: Ergebnisse von 2018 und Einreichung des Geschäftsberichts in Formular 20-F

Vancouver, 2. April 2019 - EMX Royalty Corp. (TSX Venture: EMX, NYSE American: EMX) (EMX oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse für das Jahr zum 31. Dezember 2018 bekannt zu geben. Alle Dollarbeträge sind kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.- EMX verzeichnete im Laufe des Jahres Lizenzgebühren in Höhe von 2,1 Millionen Dollar in Nordamerika und der Türkei. Das Unternehmen verzeichnete außerdem 2,1 Millionen Dollar an Konzessionsgebietszahlungen und 1,1 Millionen Dollar aus dem Verkauf marktgängiger Wertpapiere.- Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich in diesem Jahr auf 62,1 Millionen Dollar und ist in erster Linie dem Gewinn in Höhe von 80,3 Millionen Dollar aus dem Verkauf des Projekts Malmyzh durch IG Copper LLC (IGC) geschuldet.- Die Kosten für die Generierung von Lizenzgebühren beliefen sich auf insgesamt 8,1 Millionen Dollar, wovon 1,9 Millionen Dollar von Partnern finanziert wurden. Darüber hinaus haben die Partner weiterhin Projekte weiterentwickelt und Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt etwa 19 Millionen Dollar getätigt, die nicht in die Geschäftsberichte des Unternehmens eingeflossen sind.- Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf insgesamt 4,1 Millionen Dollar, einschließlich 1,1 Millionen Dollar für Gehälter und Berater, 0,8 Millionen Dollar an Verwaltungskosten und 1,0 Millionen Dollar an aktienbasierten Zahlungen.- Insgesamt wurden für die Betriebe 5,9 Millionen Dollar aufgewendet. Andere Posten, die sich auf die Finanzergebnisse im Jahr 2018 auswirken, beinhalten eine Wertminderung von 7,2 Millionen Dollar beim Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet Leeville in Nevada, 1,7 Millionen Dollar an Abbaukosten, 1,9 Millionen Dollar Verlust in Zusammenhang mit dem Rückgang des Geschäftswerts, Wechselkursgewinne von 3,5 Millionen Dollar sowie Ermessensboni in Höhe von 5,2 Millionen Dollar in Zusammenhang mit dem erfolgreichen Verkauf von Malmyzh (wie unten erörtert).- Nach sieben Jahren wurde die strategische Investition von EMX in IGC im Jahr 2018 durch den Verkauf des Kupfer-Gold-Projekts Malmyzh an Russian Copper Company (RCC) für 200 Millionen Dollar abgeschlossen (siehe Pressemitteilungen von EMX vom 11. und 30. Oktober 2018).- EMX verzeichnete im vierten Quartal 2018 eine erste Barausschüttung in Höhe von 84,2 Millionen Dollar von IGC. Vorbehaltlich bestimmter Treuhandbedingungen in Zusammenhang mit dem Verkauf von Malmyzh werden Barausschüttungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Dollar an EMX durchgeführt, sobald die Gelder im Laufe des Jahres 2019 freigegeben werden.- Das Unternehmen gewährte dem Chairman und dem gesamten Management und den Mitarbeitern von EMX Boni in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen Dollar als Anerkennung für das siebenjährige Engagement, die Investitionen des Unternehmens in IGC zu identifizieren, zu entwickeln und zu monetarisieren. Die Boni wurden vom Vergütungsausschuss (Compensation Committee), das aus drei unabhängigen Directors und dem Board besteht, genehmigt, wobei sich Michael Winn und Dave Cole aufgrund ihrer Beteiligung an den Boni der Stimme enthalten haben (siehe Pressemitteilung von EMX vom 30. November 2018).· Das Portfolio an Lizenzgebühren und Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens umfasst insgesamt über 90 Projekte auf fünf Kontinenten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46360/EMX_NR_Portfolio_Update_Apr2019-v9_de_PRCOM.001.jpeg- In Nordamerika verzeichnete EMX Bruttoeinnahmen in Höhe von etwa 1,84 Millionen Dollar aus dem Verkauf von 1.116 Unzen Gold vom Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet Leeville, das Teile der Untertagebaubetriebe von Newmont Mining Corp. (Newmont) im Northern Carlin Trend umfasst. Darüber hinaus ist EMX eine strategische Allianz mit South32 USA Exploration Inc. (South32) zur Bewertung von Explorationsmöglichkeiten in Arizona, New Mexico und Utah eingegangen, hat ein weiteres Konzessionsgebietsabkommen mit Kennecott Exploration Company in Arizona unterzeichnet und hat weitere Fortschritte in seinem Portfolio verzeichnet, wobei die Partner etwa 7,0 Millionen Dollar für Explorationen ausgaben.- In der Türkei verzeichnete das Unternehmen Zahlungen vor der Produktion in Höhe von insgesamt 1,65 Millionen Dollar in Zusammenhang mit dem Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet Akarca, wo im Laufe des Jahres technische, metallurgische und andere Projektstudien durchgeführt wurden. Im Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet Balya verzeichnete EMX Lizenzgebührenzahlungen vor der Produktion in Höhe von insgesamt 133.000 Dollar und der Betreiber erweiterte die mittels Bohrungen definierten Zonen mit einer Blei-Zink-Silber-Mineralisierung durch ein laufendes etwa 24.000 Meter umfassende Bohrprogramm weiter. Im Gold-Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet Sisorta verzeichnete EMX Lizenzgebührenzahlungen vor der Produktion in Höhe von insgesamt 145.000 Dollar und der Betreiber hat das Konzessionsgebiet weiterentwickelt, indem er eine Umweltverträglichkeitsstudie eingereicht hat.- In Serbien hat Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) bedeutsame Fortschritte im Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet des Projekts Timok gemeldet, einschließlich a) einer aktualisierten hochgradigen vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für die Zone Upper, in der eine zehnjährige Lebensdauer der Mine mit etwa 1,7 Milliarden Pfund an verkaufbarem Kupfer und 516.000 Unzen an verkaufbarem Gold beschrieben wird, wobei die erste Produktionsprognose für 2022 erwartet wird; b) des Beginns einer Explorationsabtragung in der Zone Upper; und c) einer ersten abgeleiteten Ressource für das Porphyrprojekt in der Zone Lower von 1,7 Milliarden Tonnen mit durchschnittlich 0,86 Prozent Kupfer und 0,18 Gramm Gold pro Tonne bei einem Cutoff-Dollaräquivalent von 25 Dollar pro Tonne (siehe Pressemitteilungen von Nevsun vom 28. März, 5. Juni und 26. Juni 2018). Im ersten Quartal 2019 wurde die Übernahme von Nevsun von Zijin Mining Group Co. Ltd. abgeschlossen.- In Skandinavien hat das Unternehmen neun Transaktionen abgeschlossen, davon vier mit Boreal Metals Corp. (Boreal), vier mit Norra Metals Corp. (Norra) und eine mit South32 Ltd. Die Geschäfte mit Boreal und Norra umfassten den Erwerb von Eigenkapital an Boreal und Norra, Vorauszahlungen von Lizenzgebühren und eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von drei Prozent an den Projekten, während das Abkommen mit South32 Barzahlungen, Betriebsinvestitionen und - nach dem Earn-in - eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von drei Prozent beinhaltete. Boreal meldete auch Bohrergebnisse von Gumsberg in Schweden, wo eine hochgradige Zink-Blei-Silber-Massivsulfid-Mineralisierung vorgefunden wurde (siehe Pressemitteilungen von EMX vom 1. März und 2. Mai 2018).- In Australien hat das Unternehmen ein vielversprechendes, in Sediment enthaltenes Kupferexplorationsprojekt in der Region Kimberley in Western Australia erworben. Das Unternehmen hat entschieden, im Laufe des Jahres alle Konzessionsgebiete in Neuseeland aufzugeben.Das Unternehmen startet mit einer starken Bilanz in das Jahr 2019, einschließlich eines Betriebskapitals von 89 Millionen Dollar, das sich aus 86,2 Millionen Dollar in bar, 1,5 Millionen Dollar an Investitionen, 7,5 Millionen Dollar an Forderungen und 5,7 Millionen Dollar an Verbindlichkeiten zusammensetzt. EMX beabsichtigt, das Geschäft wie in den vergangenen 16 Jahren zu betreiben und dabei neue Möglichkeiten für Lizenzgebühren zu generieren und zu vermarkten. Das Unternehmen wird wie in der Vergangenheit auch weiterhin selektiv Lizenzgebührenerwerbe und strategische Investitionen bewerten. Das Geschäftsmodell von EMX hinsichtlich der Lizenzgebührengenerierung, des Lizenzgebührenerwerbs und strategischer Investitionen bietet mehrere Möglichkeiten, das Portfolio des Unternehmens zu erweitern und den Aktionärswert zu steigern.Trotz der Wertminderung der Lizenzgebühr für Leeville im vergangenen Jahr ist das Unternehmen hinsichtlich des Potenzials, die zukünftigen Einnahmen aus dieser Lizenzgebühr zu steigern, weiterhin zuversichtlich. Die Explorationserfolge von Newmont erstrecken sich südöstlich des Abbaukomplexes Leeville sowie über die Lizenzgebührenposition von EMX. Wie von Newmont erörtert, ist dieser Abschnitt ein wichtiger Beitrag zu seiner Erschließungsstrategie im Northern Carlin Trend. Das Explorationspotenzial des Lizenzgebühren-Konzessionsgebiets Leeville sowie die positive Prognose des Goldpreises verdeutlichen die beträchtlichen Möglichkeiten dieses bedeutsamen Aktivums des Unternehmens.Wir freuen uns auch über das potenzielle Umsatzwachstum in unserem türkischen Portfolio (Balya, Akarca und Sisorta) sowie über das beträchtliche Potenzial unserer Timok-Lizenzgebühr in Serbien, wo das hochgradige Kupfer-Gold-Erschließungsprojekt in der Zone Upper im Jahr 2022 in Produktion gehen soll. Die Timok-Lizenzgebühr ist ein bedeutsames Aktivum des Unternehmens.EMX verzeichnet weiterhin ein starkes Interesse der Branche an den Lizenzgebührgenerierungs-Konzessionsgebieten des Unternehmens. Es wird erwartet, dass über 20 Millionen Dollar von Partnern ausgegeben werden, die das Portfolio von EMX im Jahr 2019 weiterentwickeln werden. Ein Großteil dieses zu erkundenden Portfolios liegt im Südwesten der USA, in Schweden und in Norwegen. EMX wird auch weiterhin Lizenzgebührenerwerbs- und strategische Investitionsmöglichkeiten in den Regionen, in denen es zurzeit tätig sind, bewerten und gleichzeitig nach neuen Möglichkeiten suchen, das Portfolio in anderen Teilen der Welt zu erweitern.Das übergeordnete Ziel, die Aktivitäten des Unternehmens in Zusammenhang mit der Lizenzgebührengenerierung, dem Lizenzgebührenerwerb und strategischen Investitionen mit positivem Cashflow zu unterstützen, wurde 2018 mit dem Verkauf von Malmyzh erreicht. Darüber hinaus sind die laufenden Einnahmen aus Lizenzgebühren, Vorauszahlungen der Lizenzgebühren und anderen Barzahlungen vor der Produktion im Laufe der Zeit gestiegen. Für das Jahr 2019 ist EMX äußerst kapitalkräftig, um neue strategische Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig eine Pipeline an qualitativ hochwertigen Lizenzgebühren- und Lizenzgebührengenerierungs-Mineralkonzessionsgebieten zu erschließen, die mehrere Möglichkeiten für einen Explorations- und Produktionserfolg bieten.Das Unternehmen hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR (www.sec.gov) sowie bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR (www.sedar.com) einen Geschäftsbericht gemäß Formular (Form) 20-F, einschließlich des testierten Konzernabschlusses und des Lageberichts (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2018, eingereicht. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Website des Unternehmens unter www.EMXroyalty.com im Bereich Investors verfügbar. Aktionäre können auf Anfrage beim Corporate Secretary unter der Anschrift Suite 501 - 543 Granville Street, Vancouver, British Columbia V6C 1X8, Canada, kostenlos ein gedrucktes Exemplar der vollständigen Geschäftsberichte des Unternehmens oder des vollständigen Formulars 20-F erhalten.Über EMX. EMX nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsinitiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.Herr Dean D. Turner, CPG, ein Berater des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.David M. Cole, President & Chief Executive OfficerTel: (303) 979-6666E-Mail: Dave@EMXroyalty.comScott CloseDirector of Investor RelationsTel: (303) 973-8585E-Mail: SClose@EMXroyalty.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr (MD&A) und im zuletzt eingereichten Formular 20-F für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, Formular 20-F und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!