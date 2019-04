American Lithium bestätigt Entdeckung im Projekt TLC mit neuen hochgradigen Ergebnissen

- Bohrprogramm erweitert die Mineralisierung mit konsistenten Gehalten und Mächtigkeiten auf bis dato über 1 kmVancouver, 3. April 2019 - American Lithium Corp. (TSXV: LI) (OTCQB: LIACF) (FWB: 5LA) (American Lithium oder das Unternehmen), ein in der Akquisition, Exploration und Erschließung führendes Bergbauunternehmen, freut sich, die hervorragenden Analyseergebnisse aus den letzten drei Bohrlöchern in seinem wachsenden Lithiumtonsteinprojekt TLC, das nur wenige Minuten vom Bergbauzentrum Tonopah in Nevada entfernt liegt, bekannt zu geben.- Gehalt und Mächtigkeit entsprechen den Ergebnissen aus dem Entdeckungsloch TLC-1901, das am 19. März 2019 gemeldet wurde- Konsistente Gehalte auf mächtigen Bohrlochabschnitten- Erweiterung der bekannten Mineralisierung auf über 1 km (0,6 Meilen) in Streichrichtung; zur weiteren Ausdehnung offen- Das Konzessionsgebiet TLC wurde nach Norden, Süden und Westen ausgedehnt- 14 weitere Bohrlöcher und die entsprechenden Analyseergebnisse stehen aus; weitere Ergebnisse werden innerhalb von zwei Wochen erwartethttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46369/NR LI 04.03.2019_TLC Holes 2-4 final_DEPRcom.001.pngMike Kobler, CEO von American Lithium, sagt dazu: Die in diesen drei Bohrlöchern bestätigte hochgradige Lithiummineralisierung entspricht den Gehalten und Mächtigkeiten, die wir in unserem Entdeckungsloch identifiziert haben. Angesichts von bestätigten Gehalten auf über 1 km Streichlänge wollen wir nun Stepout-Bohrungen in einer Entfernung von 2,5 km oder mehr durchführen. Diese Ergebnisse untermauern und bestätigen eindeutig unsere Oberflächenprobenahmen und belegen das Potenzial des Projekts TLC erneut, eine bedeutende Lithium-Sedimentlagerstätte über einen großen Teil, wenn nicht gar auf dem gesamten Projektgebiet, zu beinhalten.Die Bohrlöcher TLC-02, -03 und -04 weisen allesamt eine geringe Tiefe bis zum Beginn der Mineralisierung und eine bedeutende, einheitlich kontinuierliche Mineralisierung auf, wie unten zu sehen ist: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46369/NR LI 04.03.2019_TLC Holes 2-4 final_DEPRcom.002.pngEin Lageplan mit den Standorten der 18 Löcher des Bohrprogramms finden Sie unter: https://www.americanlithiumcorp.com/projects/tlc-nevada/.Das Tonsteinziel TLC ist als ein oberflächennahes, relativ flach liegendes, freigrabbares Lithiumziel definiert, das über den Straßenweg leicht zugänglich ist und nur 12 Meilen vom Bergbauzentrum Tonopah (Nevada) entfernt liegt. Es befindet sich überdies unmittelbar südlich der Solarstromanlage Crescent Dunes, der günstigsten Stromquelle in Nevada. Vierzehn (14) weitere Bohrziele befinden sich in unterschiedlichen Aktivitätsstadien; wobei die Analyseergebnisse aus mindestens vier (4) weiteren Löchern innerhalb der nächsten zwei Wochen vorliegen werden. Die zusätzlichen Ergebnisse werden der Ermittlung der Gehalte und Mächtigkeiten im gesamten Gebiet für die Projektbewertung dienen. Die Unternehmensführung freut sich darauf, weitere Ergebnisse zu veröffentlichen, sobald diese vorliegen.Die Bohrungen wurden von Harris Exploration Drilling and Associates Inc. aus Fallon (Nevada) mit einem RC-Bohrgerät (mit Umkehrspülung) des Typs 1500 Explorer mit einem Bohrungsdurchmesser von 5 ½ mit flächenzentrierter Bohrkrone durchgeführt. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des beprobten Materials wurden die Proben mit einem Riffelteiler oder einem Zyklon-Splitter genommen. Die Proben wurden in einem Abstand von 1,52 m (5 Fuß) entnommen. Die Probenverwahrung wurde von den Beratern des Unternehmens während des ganzen Probenahme- und Protokollierungsprozess übernommen. Das Unternehmen setzt ein strenges Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm um und verwendet Leerproben, Doppelproben sowie ein hoch- und ein niedriggradiges Lithium-Standardmaterial. Die Doppelproben und das Standardmaterial wurden auf 5 %- und 5 %-Basis in die Probencharge gegeben und das Leermaterial wurde in die Probencharge eingefügt. Die Proben wurde zur Analyse mittels ICP-MS an American Assay Laboratories in Sparks (Nevada) geschickt. Ausgewählte Kontrollproben wurden zur Analyse mittels ICP-MS an Bureau Veritas in Reno/Vancouver geschickt.(TSX.V: Li) (OTCQB: LIACF) (FWB: 5LA)American Lithium ist in der Akquisition, Exploration und Erschließung von Lithiumlagerstätten in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aktiv. Das Unternehmen erkundet und erschließt zurzeit die beiden Projekte FLV und TLC im äußerst aussichtsreichen Lithiumgebiet Esmeralda in Nevada. Diese Projekte, die weniger als 48 km voneinander entfernt liegen, befinden sich in der Nähe von Infrastruktur, 3,5 Stunden südlich der Tesla Gigafactory und weisen ähnliche Mineralisierungseigenschaften auf wie die von Albemarle betriebene Lithiummine Silver Peak und die in der Erschließung befindlichen Lagerstätten und Ressourcen, darunter Rhyolite Ridge von Ioneer Inc. (vormals Global Geosciences) und das Projekt Clayton Valley von Cypress Development Corp. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael Collins, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument 43-101 qualifiziert, überprüft und genehmigt.American Lithium ist ein Venture 50-Unternehmen. Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über info@americanlithiumcorp.com bzw. auf unserer Webseite www.americanlithiumcorp.com. Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.Für das Board: American Lithium Corp.Michael KoblerChief Executive OfficerSuite 1507-1030 West Georgia StreetVancouver, British Columbia, V6E 2Y3americanlithiumcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Informationen und unterliegen damit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der hier dargelegten spezifischen Faktoren. Die Informationen in dieser Meldung sind der Notwendigkeit halber zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren wichtigen Daten. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen der Unternehmensführung von American Lithium, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation, den erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, resultieren. Diese Aussagen unterliegen jedoch einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen angenommen wurden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen, sind unter anderem im aktuellen MD&A-Bericht von American Lithium unter den Titel Risikofaktoren beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!