Silver Institute: Silbernachfrage soll in wichtigen Technologiesektoren steigen
Der Bericht Silver Das Metall der nächsten Generation wurde von Oxford Economics, einem führenden unabhängigen Wirtschaftsberatungsunternehmen mit Sitz in London, recherchiert und erstellt.
Der Bericht untersucht drei Schlüsselbereiche für zukünftiges Wachstum: Photovoltaik, Automobilindustrie sowie Rechenzentren und künstliche Intelligenz.
Photovoltaik
Allein dieser Sektor dürfte weiterhin einen beträchtlichen Teil der gesamten Silbernachfrage ausmachen. Im Jahr 2014 wurden nur 11% der industriellen Silbernachfrage in diesem Sektor verbraucht, verglichen mit 29% im Jahr 2024. Obwohl die weltweite Entwicklung der PV-Installationen weiterhin stark ist, haben technologische Entwicklungen den Silberbedarf in einigen PV-Zellen reduziert.
Automobilindustrie
Die Revolution der Elektrofahrzeuge (EV) führt zu einem erheblichen Anstieg der Silbernachfrage. Elektrofahrzeuge benötigen deutlich mehr Silber als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, wobei Silber in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommt, darunter Batteriemanagementsysteme, Leistungselektronik, Ladeinfrastruktur und elektrische Kontakte.
Der Bericht prognostiziert für den Zeitraum von 2025 bis 2031 einen Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Silber für die Automobilindustrie um durchschnittlich 3,4% im Jahr. Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und deren Produktion bedeutet, dass Elektrofahrzeuge bis 2027 Verbrennungsmotoren als Hauptquelle für die Nachfrage nach Silber in der Automobilindustrie ablösen und laut Oxford Economics bis 2031 einen Marktanteil von 59% erreichen werden.
Rechenzentren & Künstliche Intelligenz
Rechenzentren stellen die physische Infrastruktur bereit, die für den Betrieb von Cloud-Computing-Diensten, die Speicherung und Verwaltung von Daten und zunehmend auch für den Betrieb von KI-Systemen erforderlich ist. Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Einsatz von KI steigt auch die Nachfrage nach kritischen Mineralien wie Silber, die in diesen Anwendungen verwendet werden. Der Bericht schätzt, dass die weltweite Gesamtleistung der Informationstechnologie um das 53-fache gestiegen ist, von 0,93 Gigawatt im Jahr 2000 auf fast 50 Gigawatt im Jahr 2025.
Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die Digitalisierung und die Verbreitung von KI weiter an Fahrt gewinnen und damit steigende Anforderungen an die digitale und physische Infrastruktur stellen werden. Da KI-Anwendungen zunehmend in den Bereichen Medienproduktion, Design und Simulation zum Einsatz kommen, wird die Nachfrage nach Server-Rechenleistung und damit auch nach Rechenzentrumsinfrastruktur voraussichtlich weiter steigen.
Der Bericht stellt abschließend fest, dass Silber angesichts des weltweiten Übergangs zu Elektrifizierung, erneuerbaren Energien und der Einführung von KI in den kommenden zehn Jahren eine zentrale Rolle als Metall der nächsten Generation in allen Branchen spielen wird, die für die Energiewende und die digitale Transformation von zentraler Bedeutung sind.
Den vollständigen Bericht können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.
