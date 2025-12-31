Dirk Müller: Was den Silberpreis wirklich treibt - kippt das Vertrauen in Papiermärkte?

Dirk Müller analysiert in seinem gestrigen Video die aktuelle Marktbewegung von Silber und kommt zum Schluss, dass die Rallye der letzten Wochen weitergehen sollte.Im Gegensatz zu anderen "Experten" wartet er mit fundamentalen Gründen auf, die seine These erhärten. Jene Fakten sind für Mittel- und Langfristanleger nicht neu oder unbekannt.Der Dreh- und Angelpunkt des Videos ist die physische Verfügbarkeit von Silber am Terminmarkt, die zurzeit nicht gegeben ist.Die US-amerikanische Investmentbank The Bear Stearns Companies Inc., die im Zuge der US-Bankenkrise 2008 unterging, besaß zum damaligen Zeitpunkt die größten Silber-Short-Positionen. JPMorgan Chase & Co. übernahm Bear Stearns, aber anstatt dieses "Erbe" glattzustellen, bog sie selbst auf die Überholspur ab.Im Jahr 2020 wurde die Großbank verurteilt. Sie akzeptierte die höchste Strafzahlung in der Geschichte der US-Finanzaufsicht CFTC und zahlte 920 Millionen Dollar Strafe für Manipulationen von Edelmetall- und Anleihekontrakten.Müller fährt fort, dass die Verantwortlichen der Investmentbank aus der Silberspekulation der Brüder Hunt (1980), die durch eine nachträgliche, behördliche Vertragsänderung (unverschuldet) Pleite gingen, ihre Lehren zogen.Mit einem Teil, aus den immensen Gewinnen am Terminmarkt, kaufte Bear Stearns seit Jahren massenweise physisches Silber auf und bunkerte es in den eignen Tresoren. Heute ist die Bank größter physischer Silberbesitzer (Long) und bis Oktober 2025 war sie der größte Terminmarkt Player für Short-Spekulationen auf Silber.War deshalb, weil die Investmentbank ihre Shorts auflösten und anschließend ihre Edelmetallsparte nach Singapur verlagerte, inklusive des physischen Silbers.Mit diesem Schritt entzog sie sich der amerikanischen und europäischen Finanzaufsicht. (Ähnlich der Deutschen Bank, wie er anmerkte.)Warren Buffett sagte einst: Bei Derivaten handelt es sich um finanzielle Massenvernichtungswaffen ...© Redaktion GoldSeiten.de