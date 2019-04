Westhaven meldet Bohrergebnisse von Shovelnose

Westhaven Ventures Inc. veröffentliche kürzlich weitere Bohrergebnisse des derzeit stattfindenden Bohrprogramms. Dieses findet an der unternehmenseigenen Goldlagerstätte Shovelnose statt, die insgesamt 15.542 Hektar spannt.Die Lagerstätte befindet sich innerhalb des Spences-Bridge-Goldgürtels, der an den Coquihalla-Highway angrenzt, der sich wiederum etwa 30 Kilometer südlich von Merritt, British Columbia befindet. Nun meldete das Unternehmen wieder einige Höhepunkte eben dieses Bohrprogramms.Diese umfassen unter anderem:• Bohrloch SN19-02: 3,70 g/t Gold und 32,64 g/t Silber über 17,89 Meter; darin 7,00 g/t Gold und 59,13 g/t Silber über 7,85 Meter sowie 13,65 g/t Gold und 36,50 g/t Silber über 0,50 Meter• Bohrloch SN19-03: 1,60 g/t Gold und 6,66 g/t Silber über 5,00 Meter sowie 3,52 g/t Gold und 2,90 g/t Silber über 1 Meter© Redaktion MinenPortal.de