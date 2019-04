Palladiumpreis sank um mehr als 100 USD

Wie einige Nachrichtenportale gestern berichteten, verzeichnete der Palladiumpreis am Montag den größten prozentualen Verlust in über zwei Jahren. So fiel er laut Reuters um 19:57 Uhr um ca. 6,7% auf 1,366,01 USD je Unze. Dies stelle den größten Kursverlust an einem Tag seit Januar 2017 dar. Seit seinem Rekordhoch im März sank der Palladiumpreis um ca. 260 USD je Unze.Einem Bericht auf Investing.com zufolge sank der Preis um 20:10 Uhr weiter auf 1.356,65 USD je Unze und hatte somit einen Tagesverlust von 100,20 USD bzw. 6,9%. Anfang März wurde Palladium noch 300 USD teurer gehandelt als Gold, nun ist der Preisunterschied auf ungefähr 100 USD geschrumpft. Auch die Palladiumfutures an der COMEX sanken um 6,3% bzw. 90,55 USD auf 1.356,65 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de