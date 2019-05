Silber in US-Dollar, Tages-Chart vom 11. Mai 2019

Gold in US-Dollar, Tages-Chart vom 11. Mai 2019

NASDAQ 100 E-Mini-Futures-Tageschart zum 11. Mai 2019

Unser Handelsansatz ist sehr risikoarm. Wir sitzen Positionen nicht lange in Einstiegszonen aus und geben unser Kapital dem Risiko preis. Wir glauben eher an enge Stopps, gefolgt von einem Wiedereinstieg, sofern dies gerechtfertigt ist. Das macht zwar mehr Arbeit, soart aber gleichzeitig viel Geld. Und sie haben vielleicht schon bemerkt, dass unsere Einstiegszeitpunkte häufig so gewählt sind, dass sich die Preise nach dem Einstieg schnell zu unseren Gunsten entwickeln. Diese Einstiegsstrategie unterstützt unsere Quad-Exit-Strategie, bei der wir sofort das Risiko minimieren, indem wir zügig erste Teilgewinne mitnehmen.Wenn wir uns unser Chartbuch der letzten Woche ansehen, funktionierte dieser Ansatz sehr gut und hat uns direkt beim ersten Anstieg sofort 2% Gewinn gebracht. Infolgedessen konnten wir unseren Stopp im Markt auf Einstiegsniveau nachziehen. Damit ist ein sicherer Gewinn garantiert, während gleichzeitig das Risiko fast gegen null reduziert wurde.Wenn Sie die folgenden beiden Tages-Charts miteinander vergleichen, werden Sie eine nicht ungewöhnliche Divergenz zwischen Silber und Gold feststellen, wobei Gold momentan die Führung innehat.Silber-Tages-Chart per 11. Mai 2019, relative Schwäche gegenüber Gold:Gold-Tages-Chart per 11. Mai 2019, relative Stärke gegenüber Silber:Letztlich deutet der Chart mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass bei einem Rücksetzer an die obere Widerstandslinie (1) beim Gold, eine mögliche Silber-Longposition beim erneuten Testen der Einstiegszone ausgestoppt werden wird.Zudem stehen wir kurz vor der typischen Sommerflaute beim Gold. Häufig schwanken und laufen die Preise dann für eine Weile seitwärts. Gerade auch unter diesem Blickwinkel ist ein Wiedereinstieg weitaus vorteilhafter, als sein Kapital nonstop dem Risiko auszusetzen.Auch weiß niemand, wann genau Gold seine obere Begrenzung (1) durchbrechen wird. In jedem Fall ist es aber ratsam, einem derartigen Signal zu folgen.NASDAQ 100 E-Mini-Futures vom 11. Mai 2019 als gegenläufiger Indikator für das Timing bei Silber- Wiedereinstieg:Ein weiterer Weg, um den Wiedereinstieg zeitlich zu bestimmen, ist die Beobachtung der gegenläufigen NASDAQ-Futures. Diese deuten hier eine kurze Erholung an, könnten dann aber auch schnell wieder an Kraft verlieren, was uns wiederum grünes Licht für einen Wiedereinstieg beim Silber geben würde.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Märkte miteinander verbunden sind. Um die eigenen Ein- und Ausstiege in den jeweiligen Markt zu optimieren, ist es enorm hilfreich, den Markt mit Hilfe verschiedener Instrumente und Ansätze prismatisch zu durchleuchten, um den jeweiligen Sweet Spot zu finden.Diese "Engstellen" aktiv zu handeln und Positionen auch erst durch einen Wiedereinstieg erneut zu eröffnen, ist in unseren Augen wesentlich sinnvoller, als in Hochrisikozonen Positionen über einen längeren Zeitraum durchzuhalten bzw. auszusitzen. Insbesondere kann man so sein Risiko minimieren und hält auch immer genügend liquide Barmittel bereit, um auf neue Chancen im Markt reagieren zu können.© Florian Grummes