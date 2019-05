Indien erhöht Basisimportpreis von Gold

Die Zentralregierung Indiens erhöhte den Basisimportpreis um 5 USD auf 418 USD je 10 g Gold, berichtet Scrap Register unter Berufung auf eine offizielle Mitteilung der Regierung. Indes wurden die Importgebühren für Silber von bisher 483 USD je Kilogramm auf 476 USD je 1 kg Silber gesenkt.Zuletzt wurden die Importpreise am 1. Mai revidiert. Sie werden in der Regel alle zwei Wochen angepasst und dafür verwendet, um die Einfuhrgebühren auf Gold und Silber, die Personen aus dem Ausland nach Indien einführen, zu berechnen. Indien erhebt eine Einfuhrabgabe in Höhe von 10% auf jedes der beiden Edelmetalle.© Redaktion GoldSeiten.de