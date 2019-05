Delrey Metals unterzeichnet definitive Vereinbarung für Vanadium-Eisen-Titan-Projekt Four Corners

- ERHÖHT DIE LANDPOSITION UM ÜBER 50% Delrey Metals Corp. (CSE: DLRY, FSE: 1OZ, OTC: DLRYF) ("Delrey" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass sie im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 21. März 2019 und die anschließende Klarstellung dieser Pressemitteilung vom 22. März 2019 eine endgültige Eigentums-Optionsvereinbarung (die "Definitive Vereinbarung") in Bezug auf das Recht und die Option zum Erwerb einer 80%igen Beteiligung (die "Option") an bestimmten Minerallizenzen, die das Four Corners Project umfassen, wie nachfolgend näher beschrieben (das "Projekt") mit Triple Nine Resources Ltd. (der "Optiongeber") abgeschlossen hat und ein Joint Venture zu gründen (das "Joint Venture").- Starke, bohrdefinierte Vanadiummineralisierung in der Keating Hill East Zone mit einer potenziellen Streichlänge von mehr als 4,5 Kilometern sowie vier weitere mineralisierte Fe-Ti-V-Zonen auf dem Projekt, die noch nie bebohrt wurden.- Das globale Unternehmen SRK Consulting (US) Inc. ("SRK") stellt in metallurgischen Vorversuchen eine positive Vanadiumausbeute von > 90% fest.- Der Burgeo Highway bietet Zugang zu einem eisfreien Tiefwasserhafen innerhalb von 40 km vom Projekt entfernt, sowie zu einem kommerziellen Flughafen und einem industriellen Dienstleistungszentrum in Stephenville, Neufundland und Labrador, das als potenzieller Brachplatz für die Primär- und Sekundärverarbeitung dienen könnte.- Niedrige Explorations- und Entwicklungskosten ohne Hubschrauber- oder Lagerunterstützung und ein zusätzlicher Rabatt von bis zu 50% auf ausgewählte Explorationsausgaben der Regierung von Neufundland und Labrador im Rahmen des Junior Exploration Assistance Program.- Neufundland und Labrador wurden vom Fraser Institute konsequent als eine der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt eingestuft.- Die Arbeiten von SRK im Jahr 2012 stellten fest, dass für das Projekt eine sehr günstige Bergbaubauweise vorhanden ist.- Ausgezeichnete Beziehungen zu den Gemeinden mit starker Unterstützung für die Entwicklung des Projekts.- Die Feldsaison 2019 umfasst Bohrungen zur Erweiterung der Fe-Ti-V-Mineralisierung in der Keating Hill East Zone sowie zusätzliche Explorationen über den vier anderen Zielzonen des Projekts.Morgan Good, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte dies: "Der Abschluss des endgültigen Abkommens mit Triple Nine Resources über das Four Corners Project und die Erhöhung des gesamten Landpakets festigt Delreys Position im strategischen Energiemetallsektor. Wir haben kürzlich einen Besuch im Projekt abgeschlossen und hatten die Gelegenheit, nicht nur mit Vic French und dem Triple Nine Resources Team, sondern auch mit mehreren hochrangigen Regierungsbeamten des Department of Natural Resources Zeit zu verbringen. Neufundland und Labrador ist eine erstklassige Bergbau- und Explorationsgerichtsbarkeit, die reich an Möglichkeiten innerhalb des natürlichen Ressourcenraums ist. Wir haben einen Plan, um den Wert des Projekts durch systematische Exploration schnell zu erschließen und gleichzeitig die Begeisterung und das wachsende Interesse innerhalb des Vanadium- und Eisenerzsektors zu nutzen. Insbesondere die Keating Hill East Zone sowie die vier weiteren hochprioritären Zielzonen auf dem Grundstück werden der Explorationsschwerpunkt für die Saison 2019 sein.Das Unternehmen freut sich auch, mitteilen zu können, dass es zwei weitere Ansprüche erworben hat, insgesamt 2576,7 Hektar, wodurch sich das zusammenhängende Gesamtflächenpaket auf 7.655 Hektar erhöht. Die neuen Claims erfassen nun die Gesamtheit der etwa 4 km x 4,7 km großen magnetischen Anomalie Four Corners und der magnetischen Anomalie Bullseye, die eine zufällige historische selektive Aufschlussprobe mit 48,18 % Fe203, 8,93 % Ti02 und 0,327 % V2O5 aufweist. Dieses Gesamtlandpaket am Four Corners Projekt bietet Delrey nun die Möglichkeit, den Wert des Assets durch regionale Exploration rund um das Flaggschiff Keating Hill East Zone des Unternehmens zu erhöhen.Das Four Corners Project umfasst nun 7.655 Hektar wobei der jüngste Erwerb der neuen Claims das zusammenhängende Landpaket um 51% erhöht. Es liegt im südwestlichen Neufundland und Labrador nur 25 km östlich der Stadt Stephenville. Das Projekt beherbergt eine mit Vanadium angereicherte titanhaltige Magnetit-(Eisen-)Mineralisierung, die ermutigende historische Beweise für signifikante und konsistente Vanadiumanreicherungen in den fünf Hauptzielzonen zeigt.Das Projekt verfügt zudem über eine hervorragende Infrastruktur und wird auf seiner gesamten Länge vom Burgeo Highway (Route 480) und einer 33-Megawatt-Powerline durchzogen. Es liegt nur 40 km (entlang der Route 480) östlich des eisfreien Port Harmon Komplexes. Neufundland und Labrador werden vom Fraser Institute konsequent als eine der führenden Bergbau-Jurisdiktionen in Kanada und weltweit eingestuft.Das Hauptziel, die Keating Hill East Zone, wurde vom Geological Survey of Canada mit einer Länge von mindestens 4.500 m und variablen Breiten zwischen 400 m und 1.100 m kartiert und erstreckt sich von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 590 m, wo es offen bleibt, was ein sehr großes Potenzial darstellt. Eine im Jahr 2011 von Geotech Ltd. durchgeführte luftgestützte EM (elektromagnetische) Untersuchung hat das Potenzial des Projekts durch die Identifizierung von vier neuen Zielen erheblich erweitert und die potenzielle mineralisierte Streichlänge auf mehr als 16 km erhöht. Vorläufige Oberflächenproben bestätigen, dass der gleiche Mineralisierungsstil wie in der Keating Hill East Zone die geophysikalischen Anomalien produziert, und für 2019 sind Folgearbeiten geplant. Selektive Proben über die gesamte mineralisierte Streichlänge wurden mit >40% Fe, 5% Ti und 0,30% V205 untersucht, wobei die einzelnen Proben bis zu 56,92% Fe, 15,13% Ti und 0,39% V205 zurückgaben.SRK schloss die ersten Arbeiten zur magnetischen Charakterisierung ab die sehr ermutigende metallurgische Ergebnisse lieferten. Das Standard Davis Tube resultiert aus einer vanadiumreichen titanhaltigen titanhaltigen Magnetit-Bohrkernprobe 2010, die 29,1% Fe, 9,8% Ti und 0,232% V205 untersucht wurde, wobei die Konzentratproben beeindruckende 0,643% V205 lieferten (erste Durchläufe, die ein Konzentrat mit einer ebenso beeindruckenden >90%igen Rückgewinnung von Vanadium erzeugten).Die kommerziellen Bedingungen des endgültigen Abkommens sind im Folgenden zusammengefasst.Um die Option auszuüben und bis zu 80% der Anteile am Projekt zu erwerben, hat sich die Gesellschaft bereit erklärt, an die Option oder die Option eine Barzahlung von insgesamt 450.000 US-$ (die "Barzahlung") wie folgt zu leisten:(a) eine nicht rückzahlbare Bargeldeinlage in Höhe von 25.000 US-Dollar (die "Einlage"), die bei der Eintragung des Term Sheet am 18. März 2019 gezahlt wurde;(b) 25.000 $ am oder vor dem Datum des Inkrafttretens der endgültigen Vereinbarung (dem "Datum des Inkrafttretens");(c) 50.000 $ am oder vor dem ersten Jahrestag des Inkrafttretens;(d) 50.000 $ am oder vor dem zweiten Jahrestag des Inkrafttretens;(e) 50.000 $ am oder vor dem dritten Jahrestag des Inkrafttretens; und(f) 250.000 $ zu einem früheren Zeitpunkt als (i) dem Datum, das am oder vor dem vierten Jahrestag des Inkrafttretens liegt, oder (ii) innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss eines Explorationsprogramms, wie es vom Technischen Komitee (wie unten definiert) genehmigt wurde.Zusätzlich zur Barzahlung hat sich die Gesellschaft bereit erklärt, dem Optionsschein insgesamt 12.000.000 Stammaktien am Kapital der Gesellschaft (jeweils eine "Aktie") wie folgt auszugeben:(a) 1.200.000 Aktien zum Stichtag;(b) 2.600.000 Aktien am oder vor dem ersten Jahrestag des Inkrafttretens;(c) 3.600.000 Aktien am oder vor dem zweiten Jahrestag des Inkrafttretens;(d) 2.600.000 Aktien am oder vor dem dritten Jahrestag des Inkrafttretens; und(e) 2.000.000 Aktien am oder vor dem vierten Jahrestag des Inkrafttretens.Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, insgesamt 5.000.000 US-$ an Explorationsausgaben (wie unten definiert) wie folgt zu tragen:(a) 1.000.000 $ in Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf oder in Verbindung mit dem Projekt (die "Explorationsausgaben") am oder vor dem ersten Jahrestag des Inkrafttretens;(b) 2.000.000 $ an Explorationsausgaben am oder vor dem zweiten Jahrestag des Inkrafttretens;(c) 1.000.000 $ an Explorationsausgaben am oder vor dem dritten Jahrestag des Inkrafttretens; und(d) $1.000.000 an Explorationsausgaben am oder vor dem vierten Jahrestag des Inkrafttretens (das "4. Jahres-Explorationsprogramm") und Lieferung einer Vormachbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt durch das Unternehmen auf Kosten des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und CIM Standards am oder vor den 12 Monaten ab Erhalt der Explorationsergebnisse ab dem 4. Jahr des Explorationsprogramms.Der Optionsschein hat das Recht, seine anteilige Beteiligung an der Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen und befreiten Emissionen für den Zeitraum vom Wirksamwerden bis zum späteren Zeitpunkt aufrechtzuerhalten: (a) die Ausübung der Option; (b) die Beendigung der endgültigen Vereinbarung; und (c) das Datum, an dem der Optionsgeber aufhört, mindestens 10% der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft auf unverwässerter Basis zu halten.Nach der Ausübung der Option wird das Joint Venture gegründet. Das Joint Venture wird in Übereinstimmung mit den Bedingungen eines Joint Venture-Vertrags ("Joint Venture-Vertrag") geregelt, dessen Form dem endgültigen Vertrag beigefügt ist. Der Joint Venture-Vertrag enthält neben den üblichen Joint-Venture-Konditionen die folgenden Rechte und Pflichten:(a) Die Gesellschaft wird zunächst zu 80 % am Projekt beteiligt sein und der Optionär wird zunächst bis zu dem Zeitpunkt, der 120 Tage nach der Vorlage eines Machbarkeitsberichts über das Projekt liegt, zu 20 % am Projekt beteiligt sein, woraufhin der Anteil des Optionärs automatisch in einen Anteil am Projekt von 20 % umgewandelt wird;(b) Nach der Umwandlung der übertragenen Zinsen tragen die Gesellschaft und der Optionsschein jeweils ihren jeweiligen Anteil an allen Kosten und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Joint Venture-Vertrag ergeben, im Verhältnis zu ihren jeweiligen Interessen am Projekt;(c) Die Gesellschaft und der Optionsscheininhaber haben bis auf einige Ausnahmen das Recht, jeweils zwei Vertreter in den Verwaltungsausschuss des Joint Ventures zu entsenden, und haben sich darauf geeinigt, gemeinsam einen weiteren Vertreter eines Dritten für insgesamt fünf Vertreter zu benennen; und(d) die Gesellschaft ist der ursprüngliche Betreiber des Joint Ventures, bis sie zurücktritt, gemäß dem Joint Venture-Vertrag aufgelöst wird oder ihr Anteil an dem Projekt unter 50% fällt; undNach Ausübung der Option behält der Optionsgeber eine Netto-Hüttengebühr von 3% (die "NSR") auf das Projekt. Das Unternehmen hat das Recht, 0,5% der NSR für eine Zahlung von 1.000.000 $ innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung einer Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt gemäß NI 43-101 und weitere 0,5% der NSR für eine zusätzliche Zahlung von 2.000.000 $ innerhalb von 30 Tagen nach einer Produktionsentscheidung in Bezug auf das Projekt (Rückkauf von 1,0% und Zahlung von insgesamt 3.000.000 $) zu erwerben.Delrey ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bodenschätzen konzentriert, insbesondere im strategischen Energiemineralraum. Das Unternehmen hat eine Option auf eine 80%ige Beteiligung am Four Corners Project in Neufundland und Labrador. Das Four Corners Project ist ein Fe-Ti-V-Explorationsprojekt mit positiven historischen Bohrungen, Metallurgie und Entwicklungsökonomie. Das Unternehmen besitzt auch die Immobilien Star, Porcher, Peneece und Blackie Fe-Ti-V, die sich entlang des Gezeitenkreises im Westen von British Columbia befinden. Delrey wird weiterhin Projekte prüfen und akquirieren, die ein Potenzial für Materialien aufweisen, die in den Bereichen Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol "DLRY" notiert.Scott Dorion, P.Geo., ist die designierte qualifizierte Person des Unternehmens im Sinne von NI 43-101 und hat die in dieser Mitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.IM NAMEN DES VORSTANDS VON Delrey Metals Corp. "Morgan Good"Morgan Good, Präsident und Chief Executive OfficerMorgan Good, CEO und GeschäftsführerT: 604-620-8904E: info@delreymetals.comW: www.delreymetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsorientierte Informationen" dar, da ein solcher Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Unsicherheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ändern oder ungenau sind, gehören unter anderem das Risiko, dass sich eine der genannten Annahmen als nicht gültig oder zuverlässig erweist, was zu Verzögerungen oder der Einstellung geplanter Arbeiten führen könnte, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens ändern, Verzögerungen bei der Genehmigung durch die Behörden, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Daten, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität der Mineralvorkommen, die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen, sowie die anderen Risiken und Unsicherheiten, die für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten und das Unternehmen gelten, wie sie in den Berichten zur Diskussion und Analyse der Geschäftsleitung des Unternehmens dargelegt sind, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Auf historische Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, kann man sich nicht verlassen, da die qualifizierte Person des Unternehmens im Sinne von NI 43-101 die historischen Informationen weder erstellt noch verifiziert hat. Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.