Goldpreis steigt über 1.400 USD

Der Goldpreis steigt am Freitag den zweiten Tag in Folge weiter an und erreicht ein Niveau, auf dem er zuletzt September 2013 stand. So geht aus einem Bericht von CNBC hervor, dass der Goldspotpreis um 6:16 Uhr um 1,3% auf 1.405,83 USD je Unze gestiegen war. Goldfutures stiegen ebenfalls um 0,92% auf 1.409,70 USD je Unze.Der steile Anstieg des Goldpreises begann, nachdem die US-Notenbank andeutete, dass eine Zinssenkung in naher Zukunft wahrscheinlich sei, was die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe zum ersten Mal seit November 2016 unter 2% brachte - eine psychologische Schlüsselebene."Die Goldpreise haben sich von ihren Tiefen erholt und wir denken, dass dieser Anstieg von Dauer sein könnte", schrieben Strategen der Group Research der DBS in Singapur in einer Mitteilung. "Steigende politische Spannungen, niedrigere Anleiherenditen und ein US-Dollar, der auf der Schwelle zur Umkehrung steht, sollten den Rest von 2019 sehr interessant für das Metall gestalten."© Redaktion GoldSeiten.de