IAMGold - Starkes Comeback, doch jetzt wird es spannend

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold Corp. konnte nach dem verlustträchtigen Mai ein starkes Reversal im vorangegangenen Juni vollziehen. Die Bullen meldeten sich dementsprechend beeindruckend zurück, doch steht der entscheidende Bewegungsimpuls noch aus. Daher sollte man die kommenden Tage genau beobachten in Sachen Fortsetzung einer Rally oder eben nicht. Weitere Details dazu im nachfolgenden Fazit.Trotz neuem Mehrjahrestief im Mai konnten die Bären, im Zuge des starken Goldpreis-Reversals, keinen weiteren Druck ausüben. Somit startete die Aktie, im Zuge des gesamten Sektors, eine eindrucksvolle Erholungsbewegung. Diese führte punktuell an den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 3,33 USD) heran. Ein kleines Stückchen höher befindet sich die deckelnde und mehrfach bestätigte Abwärtstrendlinie seit Oktober 2018 und somit wird es nunmehr spannend.Sollten die Bullen nämlich weitere Aktivitäten gen Norden erwirken, so dürfte sich insbesondere mit einem Anstieg über 3,60 USD deutlicheres Kaufpotenzial entfalten können. Zugewinne in Richtung 4,00 bzw. 4,20 USD wären in einer weiteren Aufwärtsbewegung zu erwarten, bevor darüber eine mittelfristige Erholung in Richtung von 5,00 USD je Anteilsschein starten dürfte.Sollte sich hingegen das gegenwärtige Seitwärtsgeschiebe gen Süden auflösen, so müsste man bei einem Rückgang unter 3,05 USD mit Anschlussverlusten bis zur Zone rund um 2,80 USD rechnen. Ein Abtauchen darunter dürfte im weiteren Verlauf zum Tief des 30. Mai bei 2,28 USD führen, bevor darunter weitere Abgaben bis zum Niveau von 2,00 bis 1,90 USD zu erwarten wären. Der übergeordnete Abwärtstrend wäre dementsprechend bestätigt und eine anhaltende sich mittelfristig fortsetzende Schwächephase zu erwarten.Im Anschluss an die aktuelle Konsolidierung könnte die Aktie durchaus neue Hochs anvisieren. Gelingt dabei der Anstieg über das Niveau von 3,60 USD per Tagesschluss, erscheinen weitere Zugewinne bis 4,00 bzw. 4,20 USD möglich. Oberhalb dessen wäre mittelfristige Folgepotenzial bis zur Marke von 5,00 USD.Eine größere Schwächephase sollte man bei einem Rückgang unter das Niveau von 3,05 USD einkalkulieren. Hierbei müsste man mit Blick auf den weiteren Juliverlauf durchaus mit Rücksetzern bis 2,80 USD und ggf. tiefer bis zum Tiefpunkt vom Mai bei 2,28 USD rechnen. Unterhalb dessen dürfte es zu einem Test der Zone von 2,00 bis 1,90 USD kommen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.