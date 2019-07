Danakali Ltd.: Neue Präsentation

Danakali gab heute eine neue Präsentation heraus, die das Unternehmen heute in Sydney und morgen in Melbourne auf Veranstaltungen geben wird ( Link ).Wichtig für mich, wie sich das Management in Sachen der noch offenen Kreditfinanzierung äußert.Wie nachfolgend auf der rechten Seite zu sehen, soll der Status so sein, dass die Kreditgenehmigungen so gut wie abgeschlossen sind:Ich denke, dass Danakali keinerlei Anzeichen dafür hat, dass die Banken noch einen Rückzieher bei der Finanzierung machen, ansonsten wäre man hier deutlich vorsichtiger in den Aussagen.Ich hoffe auf den Abschluss der Kreditfinanzierung bis Ende Juli. Danach wäre es wünschenswert, dass Danakali zügig die Eigenkapitalfinanzierung komplett oder teilweise mit strategischen Investoren abschließen könnte.Für den Eigenkapitalanteil sollte die Bestätigung der Banken ein wichtiger Schritt sein, da üblicherweise das Risiko für die EK-Geber entsprechend reduziert wurde.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.