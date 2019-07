Kinross Gold erobert frühere Niveaus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. zeigt sich im Kontext der Analyse vom 18. Juni weiter bullisch und strebt oberhalb des früheren Widerstands bei 3,80 USD auf das nächsthöhere Niveau bei 4,50 USD zu. Darüber wartet beretis die Marke von 4,75 USD als nächste Hürde, bevor es mittel- bis langfristig die Höhen aus 2016 im Bereich von über 5,50 USD anzuvisieren gilt.Temporäre Pullbacks bis 3,80 USD stellen keine Gefahr dar. Einzig wesentlich tiefere Kurse unterhalb des Tiefs vom Julistart bei 3,64 USD könnte eine größere Schwächephase bis in den Bereich von 3,10 USD initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.