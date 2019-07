Zijin Mining und der Bogen spannt sich

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Speziell ist hier der Spannungsbogen beim chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. gemeint. Denn die zuletzt am 4. Juni erwartete Erholung setzte ein und hob den Aktienkurs innerhalb des Konsolidierungsdreiecks wieder nach oben. Rebound vollzogen und doch noch nicht genug Power für einen Ausbruch auf der Oberseite. Denn erst oberhalb der Abwärtstrendlinie bei 0,38 EUR eröffnet sich weiteres Potenzial bis 0,44 EUR und höher.Unterhalb von 0,34 EUR müsste man sich andererseits auf einen nochmaligen Test der Unterstützung bei 0,30 EUR einstellen. Erst darunter wären die Bären klar im Vorteil mit Abwärtspotenzial in Richtung 0,27 EUR und ggf. bis 0,23 EUR.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.