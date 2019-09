O'zapft is! - Das Gold/Wiesnbier-Ratio 2019

Quelle: statista.de, http://www.wbrnet.info/vbhtm/9999-Entwicklung-Bierpreise.html, Incrementum AG

Die langen heißen Sommernächte sind Vergangenheit. Es bricht die Zeit der herbstlichen Volksfeste an. Am bekanntesten ist das Münchner Oktoberfest, das seit 1810 alljährlich Millionen Gäste auf die Theresienwiese lockt. Auf "d'Wiesn", wie sie im Volksmund genannt wird, werden auch dieses Jahr wieder Millionen Maß mit Oktoberfestbier gefüllt werden. Wir von Incrementum genießen nicht nur das Oktoberfestbier. Unser besonderes Interesse gilt unserem allseits beliebten Gold/Wiesnbier-Ratio, das beide Kostbarkeiten miteinander verbindet.Was drückt das Gold/Bier-Ratio überhaupt aus? Das Gold/Wiesnbier-Ratio, das wir seit vielen Jahren in unserem jährlichen In Gold We Trust-Report besprechen, bildet ab, wie viele Maß Bier mit einer Unze Gold gekauft werden können. Dieses Ratio veranschaulicht somit die Entwicklung der Kaufkraft des Goldes auf der Münchner Wiesn und ist daher speziell für den Vergleich der Kaufkraft des Goldes mit der des Papiergelds von Interesse.Der Preis einer Maß Bier ist in diesem Jahr erneut gestiegen und zwar auf bis zu 11,80 EUR im Vergleich zu maximal 11,50 EUR vor einem Jahr. (1) Das ergibt eine Wiesnbier-Inflationsrate von 2,6%. Diese gab gegenüber dem Vorjahreswert von 2,8% leicht nach. Dennoch legten die Preise damit neuerlich mehr zu als das allgemeine Preisniveau. Der Bierpreis kennt weiterhin nur einen Weg, nämlich den nach oben. Zum Vergleich: 1950 musste der Wiesnbesucher für eine Maß nur 0,82 EUR (2) auf den Tresen legen. Seit 1950 beträgt die Wiesnbier-Teuerungsrate im Schnitt 3,9% pro Jahr.Wie viele Maß Bier kauft aber nun eine Unze Gold? Für den Goldanleger ist dieser Preis jedenfalls von größerem Interesse als der Preis in Euro, zeigt er doch, wie sich die Kaufkraft des Goldes im Laufe der Zeit entwickelt hat.Hat man letztes Jahr 93 Maß Bier für eine Unze Gold erhalten, sind es in diesem Jahr 115 Maß. (3) Der stark steigende Goldpreis, der vor kurzem in Euro ein neues Allzeithoch verbuchen konnte, macht sich dieses Jahr deutlich bemerkbar. Gemessen am historischen Mittelwert von 89 Maß befindet sich die "Bierkaufkraft" des Goldes nunmehr deutlich über dem langfristigen Mittel. Vom historischen Höchststand von 227 Maß je Unze Gold im Jahre 1980 sind wir aber noch immer deutlich entfernt. Den Tiefstpunkt von 46 Maß aus dem Jahr 1998 hat Gold allerdings auch weit hinter sich gelassen.Der nächste Chart zeigt, wie sich der Bierpreis in Euro bzw. in Gold über die Jahrzehnte entwickelt hat.Gold hat trotz einiger deutlicher Schwankungen in den vergangen sieben Jahrzehnten nichts an Kaufkraft eingebüßt. Im Gegenteil: Der Bierpreis in Gold ist heute niedriger als zu Beginn des Beobachtungszeitraums. Deutlich ist dagegen der stetige Kaufkraftverlust des Euro zu erkennen. Selbst in der vergleichsweise kurzen, knapp 21jährigen Bestandszeit des Euro ist der Wertverlust des Euro gegenüber Gold dramatisch. Seit der Einführung des Euro als Buchgeld hat der Goldpreis in Euro um 453% oder 7,6% pro Jahr zugelegt.Der Kaufkraftverlust des Euro gegenüber Gold kommt in einer anderen Darstellungsweise noch eindrücklicher zum Vorschein. Der nächste Chart bildet ab, wie viele Milligramm Gold einem Euro entsprechen. Kamen am 1. Jänner 1999 noch 126,9 mg Gold auf einen Euro, sind es knapp 21 Jahre später nur mehr 22,9 mg. Dies entspricht einem Wertverlust des Euro gegenüber Gold von satten 81,9%.Dass die früheren Höchststände der Bierkaufkraft des Goldes wieder erzielt werden können, erachten wir als nicht unwahrscheinlich. Der Vergleich mit dem Gold/Wiesnbier-Ratio macht also sicher: Gold schützt vor dem fortwährenden Kaufkraftverlust des Papiergeldes - oder in Wiesn-Terminologie ausgedrückt: vor trockenen Kehlen.© Mark J. Valek & Ronald-Peter Stöferle(1) "Bierpreis bis…" auf https://de.statista.com/statistik/daten/studie/272209/umfrage/bierpreisentwicklung-auf-dem-oktoberfest-in-muenchen/(2) Der einfacheren Vergleichbarkeit wegen haben wir die DM-Preise in Euro umgerechnet.(3) Goldpreis vom 19. September 2019.