Russland könnte noch mehr in Gold investieren

Wie Reuters am 24. Dezember berichtete , zieht Russland in Erwägung, einen Teil seines nationalen Vermögensfonds in Gold anzulegen. Finanzminister Siluanov wird damit zitiert, dass er Edelmetalle langfristig als stabiler als Finanzanlagen ansieht. Der Fonds spiegelt bisher die Fremdwährungsreserven der Zentralbank ohne Gold wider.Der nationale Vermögensfonds sammelt Erlöse aus den Ölexporten und wurde ursprünglich zur Stützung der Pensionszahlungen errichtet. Am 1. Dezember enthielt er 124 Mrd. Dollar. Die Goldbestände der russischen Zentralbank beliefen sich zum gleichen Stichtag auf 72,7 Mio. Unzen im Wert von 105,9 Mrd. Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de